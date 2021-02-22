美股跌幅收窄　比特幣曾失48000美元關

進入2月的最後一周，市場炒作主題由散鱷大戰轉向「再通脹」，資源股及商品紛紛急漲。美股早段跌幅收窄，道指報31,376點，跌117點或0.37%；標指報3,881點，跌25點或0.65%；納指報13,702點，跌172點或1.24%。

港股期指夜市目前報30,198點，跌121點，低水122點，低見30,070點。

BTIG首席股票和衍生品策略師Julian Emanuel在一份報告中表示，在創下歷史新高後，估值高昂的的納斯達克100成分股的表現要落後於大盤。

事實上，在通脹憂慮即升溫的上周，標指數和納指數分別下跌0.7%和1.6%，道指則在Caterpillar和摩根大通的支持下，上升0.1%。而2月至今，道指和標指上漲了5%以上，納指則上漲了6.2%；小型股羅素2000表現出色，上漲了9.3％。

另外，比特幣價格轉趨波動，日內曾跌穿48,000美元，目前報52,910美元。

市場炒作通脹主題，大宗商品美國原油期貨創兩日新高至每桶61美元，日內漲幅擴大到2.94%。布蘭特期油上破每桶64.48美元，日內漲2.5%

【22:30】美債債息持續攀升引發憂慮，美股周一(22日)早段受壓，道指跌202點，至31,292點；標指跌31點，至3,875點；以科技股為主的納指跌165點，至13,709點。

債息上升對股市的影響近期已引發爭論，Jefferies全球策略主管Sean Darby曾指，一旦10年期債息挑戰1.5厘，將相當於標指的平均股息率，屆時股市上升動力可能受阻。有「科技女股神」之稱的ARK創辦人伍德(Cathie Wood)也警告，若債息急升，價值重估將至，市場會出現恐慌。

花旗亦早已預警大市很可能出現10%調整，因債息上升可能導致一些重磅科技股下跌，由於這些股份佔整體股市比重甚高，大市將受創。野村則預期，若10年期債息升至1.5厘以上，股市將下挫8%。

美國聯合航空一架777客機日前引擎故障爆炸，美國聯邦航空局己要求檢查使用同款引擎的客機，製造商波音公司亦建議暫停使用，波音股價早段挫2.8%至211.18美元。

重鎊科技股蘋果公司(Apple Inc.)股價跌0.5%，至129.11美元。

視像遊戲零售商GameStop(GME)挾淡倉事件的領軍人物、網民Keith Gill上周五披露已額外增持5萬股GME，令總數增至10萬股，市值約400萬美元。GME股價早段漲13.7%至46.16美元。