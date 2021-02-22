【產經評論】資金轉炒再通脹　全因水浸惹慌張

最近市場熱衷炒作「再通脹」題材，工業金屬商品期貨及資源股成為主攻對象。其實，全球經濟復甦仍存變數，且新經濟興起改變了傳統經濟周期，與其說眼前資源價格狂舞預示通脹風險急升，更貼切的解說，是當前炒風在全球央行瘋狂印銀紙救市下，資金氾濫激化資產泡沫，換來投機倒把現象愈演愈烈的結果！

促成今次全球炒作再通脹，有幾個原因：其一乃商品需求上升而供應下降。經歷逾年的新冠肺炎疫情，各類資源開採業的生產設施都因需求不足而一定程度暫停。當全球各主要經濟體正陸續啟動疫苗接種計劃，經濟活動有望逐步復常，市場憧憬需求回升，但霎時間生產設施難以大幅增產，加上庫存低企，就造成供需失衡的短暫現象。

其次，美國聯儲局強調維持寬鬆貨幣政策，並希望通脹能維持在2%以上一段時間，且新一輪財政刺激措施如箭在弦，勢必加劇市場資金氾濫和資產泡沫白熱化。繼虛擬貨幣比特幣迭創新高、全球股市牛氣沖天後，部分資金轉戰商品，在貴金屬期貨市場興風作浪，亦一定程度放大了再通脹的威脅。

此外，去年3、4月全球備受疫情打壓，金融市場出現極端動盪，經濟大受挫敗，令比較基數一下子降至甚低，將予人未來數月通脹壓力大增的感覺，這都是當前游資放心炒作貴金屬期貨及追蹤落後資源和能源股板塊的底因。

不過，誠如國際貨幣基金組織(IMF)預計，美國新一輪刺激經濟方案的規模，對於引發通脹升溫的風險有限，皆因全球化、自動化等趨勢，令成本價格下降，將某程度阻止工資上升的影響傳導至物價上升的壓力。再者，目前全球經濟需求面復甦恐是一廂情願，實際上步伐尚不明朗。數碼化、機械化、大數據等新經濟冒起，提升了生產效率。新能源的快速發展，亦改變了能源市場結構。所謂「世事如棋局局新」，投資實不能一本通書看到老！

事實上，2009年美國實施量化寬鬆以來，通脹一直低企，今次豈會例外？反正資金市特色就是投資「輕理性，重跟風」。美股散戶抱團可以將被沽空機構視為一文不值的個股炒上天價、全球科技巨企估值高不見頂。可必須認清的是，一場疫情，改變了新舊經濟格局，不少傳統企業競爭力難復當年勇。全球超低息加上市場嚴重「水浸」，投資者隨波逐浪跟紅頂白實無可厚非，惟須謹記由虛增貨幣引發的升浪特色是波動大兼來去甚快，切忌瞓身參與！