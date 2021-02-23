高銀主席遭長實旗下入稟索償

《東網》向上述公司查詢，其中，長實回覆指：「相信事情是一個誤會，只希望提示對方信守協議，事件應能在未來數天得到解決。一待事情解決，傳票將被撤回。」高銀和鷹君則分別表示不評論事件。

高銀去年9月初曾發公告確認在長實的協助下達成一項涉資約87億元的融資計劃。據本次入稟狀，長實於同月1日與潘蘇通、高鉎及潘氏旗下持有高鉎的控股公司簽訂「優先接受或拒絕權契據」，若有買家出價收購上述地產項目全部或部分權益，需要在不多於一個工作天書面通知長實，而長實可有權拒絕有關收購，並可以相同代價購入有關權益。

入稟狀指，交易公布後，長實曾兩度去信要求潘蘇通及高鉎等提供建議與鷹君交易資料，但不果。所謂賠償則是長實為執行上述「優先接受或拒絕權契據」的一切成本，包括法律費用。

然而，事件未有困擾有關公司的股價，長實、高銀及鷹君周一(22日)分別逆市升2.7%、10.52%及12.77%。

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