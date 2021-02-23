東方日報B1：炒通脹殺到　資源股癲升　三桶油全線漲

全球各地疫苗接種計劃陸續步入正軌，利好經濟復甦，加上美國聯儲局無限「印錢」推波助瀾，大宗商品價格近日勢如破竹，原油及工業金屬相關股份周一普遍「落鑊」。分析認為，資金熱炒經濟復甦概念及通脹預期下，商品股會呈「大漲小回」格局，其中最大贏家是能源股。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，經濟復甦憧憬是近期大宗商品價格上漲的主因。商品漲價導致市場通脹預期升溫，而通脹預期亦反過來吸引資金流入商品，兩者可謂「相輔相成」。他預計，經濟復甦概念在未來一、兩季會繼續，推動相關板塊股份反覆上升，呈大漲小回格局。

不過，眾多品類的商品當中，他直言「石油可看高一線」，因為相對於其他商品，石油在供需層面有更多利好因素，例如全球產油地區總數有限，主要產油國組成的OPEC+減產聯盟亦繼續抑壓產量，未來隨着全球航空業復飛下，石油需求增長將大於供應。

林氏亦指出，雖然像銅、鐵等一般金屬有基本面因素支撐，但受惠新能源車概念的鎳、鉬等則炒作味較濃，亦難言有多少實際需求，故要小心謹慎，但長線而言仍繼續看好商品表現。

若參考美國往績，能源股在通脹時期多為贏家。據Ned Davis Reserach統計，從1972年來的9次的高通脹時期，能源股有7次表現勝過作為整體大市指標的標普500指數，跑贏幅度的中位數更達到14個百分點。

另外，按照傳統理論，能源企業本身具有「經營槓桿」效應，當能源價格上漲時，企業的盈利漲幅將會高過能源價格升幅，比起直接投資於商品有更大回報。

耀才證券研究部總監植耀輝指出，近日大行不斷唱好商品價格，成為近日升勢主要動力。他續稱，當前石油股表現仍有「追落後」的空間，惟中長線的看法則為「中性、偏向審慎」，並對大行的樂觀預測有保留。

不過，商品價格近日大漲，亦預示了通脹危機正在醞釀當中。「聯繫匯率之父」、景順首席經濟師祈連活發表文章表示，去年2月至今一整年，「印鈔機超速運轉」，美國廣義貨幣供應(M2)大幅增加26%，增幅創下1943年以來新高。他同時斥責聯儲局主席鮑威爾及財長耶倫，對於通脹危機視而不見，只顧振興勞動力市場，並且令資產泡沫問題惡化。