東方日報B1：炒通脹殺到 資源股癲升 三桶油全線漲
2021年02月23日 00:30
東網電視更多新聞短片
全球各地疫苗接種計劃陸續步入正軌，利好經濟復甦，加上美國聯儲局無限「印錢」推波助瀾，大宗商品價格近日勢如破竹，原油及工業金屬相關股份周一普遍「落鑊」。分析認為，資金熱炒經濟復甦概念及通脹預期下，商品股會呈「大漲小回」格局，其中最大贏家是能源股。
資金熱炒資源股，「三桶油」周一(22日)全線揚升，中國石油(00857)及中國石油化工(00386)漲逾4%，分別收報2.8及4.4元，分別創逾半年及逾13個月新高；中國海洋石油(00883)亦漲1.51%。工業金屬方面，江西銅業(00358)抽升15.32%，收報21.75元，連漲9個交易日，累飆逾六成，創逾8年新高；中國鋁業(02600)漲15.13%，創2018年6月中之後新高。
電動車電池的材料除了鋰之外還有鎳和鈷。新疆新鑫礦業(03833)星期一開市前發布盈喜，指出電解鎳售價上揚及生產成本下跌等各種因素，預計去年多賺約6.2倍至約2,480萬元人民幣，股價應聲飆升27.84%，收報2.02元，為6年半新高。
光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，經濟復甦憧憬是近期大宗商品價格上漲的主因。商品漲價導致市場通脹預期升溫，而通脹預期亦反過來吸引資金流入商品，兩者可謂「相輔相成」。他預計，經濟復甦概念在未來一、兩季會繼續，推動相關板塊股份反覆上升，呈大漲小回格局。
不過，眾多品類的商品當中，他直言「石油可看高一線」，因為相對於其他商品，石油在供需層面有更多利好因素，例如全球產油地區總數有限，主要產油國組成的OPEC+減產聯盟亦繼續抑壓產量，未來隨着全球航空業復飛下，石油需求增長將大於供應。
林氏亦指出，雖然像銅、鐵等一般金屬有基本面因素支撐，但受惠新能源車概念的鎳、鉬等則炒作味較濃，亦難言有多少實際需求，故要小心謹慎，但長線而言仍繼續看好商品表現。
若參考美國往績，能源股在通脹時期多為贏家。據Ned Davis Reserach統計，從1972年來的9次的高通脹時期，能源股有7次表現勝過作為整體大市指標的標普500指數，跑贏幅度的中位數更達到14個百分點。
另外，按照傳統理論，能源企業本身具有「經營槓桿」效應，當能源價格上漲時，企業的盈利漲幅將會高過能源價格升幅，比起直接投資於商品有更大回報。
耀才證券研究部總監植耀輝指出，近日大行不斷唱好商品價格，成為近日升勢主要動力。他續稱，當前石油股表現仍有「追落後」的空間，惟中長線的看法則為「中性、偏向審慎」，並對大行的樂觀預測有保留。
不過，商品價格近日大漲，亦預示了通脹危機正在醞釀當中。「聯繫匯率之父」、景順首席經濟師祈連活發表文章表示，去年2月至今一整年，「印鈔機超速運轉」，美國廣義貨幣供應(M2)大幅增加26%，增幅創下1943年以來新高。他同時斥責聯儲局主席鮑威爾及財長耶倫，對於通脹危機視而不見，只顧振興勞動力市場，並且令資產泡沫問題惡化。