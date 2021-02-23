耶倫批投機性高　比特幣冧19%

虛擬貨幣「一哥」比特幣繼續闖關，首升破5.8萬美元水平，惟在美國財長耶倫高調批評比特幣經常被用於非法融資及效率低下，具極高投機性後，一度由高位暴插19%！摩根大通也直指，比特幣的市場流動性已開始惡化。有市場人士更警告，美國經濟重啟後勢推動通脹，屆時各國政府或試圖「摧毀」比特幣。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣一度衝高至58,355美元後，曾低見47,204美元，高低波幅逾11,100美元。除了耶倫抨擊外，美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫(Eric Rosengren)亦表示，對比特幣能繼續蓬勃發展「感到很驚訝」。他預計，當各國推出可替代比特幣的官方數碼貨幣時，市場恐將失去使用或投資比特幣的理由，而隨着時間流逝，價格料將受壓，並透露該行亦將考慮研究在美國發行數碼貨幣的可能性。

比特幣近期被好友視為對沖通脹之選，電影《沽注一擲》的主角原型、知名對沖基金經理人Michael Burry則警告，若爆發通脹危機，各國將大力打擊法定貨幣的競爭者，即比特幣及黃金，以保護法定貨幣地位。

展望後市，摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou表示，目前比特幣市場的流動性遠低於黃金或標普500指數，意味着即使小額的資金流動，亦會對比特幣價格產生重大影響，上漲和下跌均有可能，取決於市場對虛擬資產的需求程度。