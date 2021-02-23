美股道指收市升27點　標指連跌5日

美債債息持續攀升引發憂慮，美股周一(22日)表現反覆。道指早段最多跌207點，至中後段轉升，全日收報31,521點，升27點或0.09%；標指收報3,876點，跌30點或0.77%，連跌5日，創自去年2月以來最長跌勢；納指收報13,533點，跌341點或2.46%，創自去年10月28日以來最大單日跌幅。

債息上升對股市的影響近期已引發爭論，Jefferies全球策略主管Sean Darby曾指，一旦10年期債息挑戰1.5厘，將相當於標指的平均股息率，屆時股市上升動力可能受阻。有「科技女股神」之稱的ARK創辦人伍德(Cathie Wood)也警告，若債息急升，價值重估將至，市場會出現恐慌。

花旗亦早已預警大市很可能出現10%調整，因債息上升可能導致一些重磅科技股下跌，由於這些股份佔整體股市比重甚高，大市將受創。野村則預期，若10年期債息升至1.5厘以上，股市將下挫8%。

美國聯合航空一架777客機日前引擎故障爆炸，美國聯邦航空局己要求檢查使用同款引擎的客機，製造商波音公司亦建議暫停使用，波音股價全日跌2.11%至212.88美元。

重鎊科技股蘋果公司(Apple Inc.)股價收跌2.98%，報126美元，自高位累跌逾15%。亞馬遜收跌2.13%；Netflix則挫逾1%。

視像遊戲零售商GameStop(GME)挾淡倉事件的領軍人物、網民Keith Gill上周五披露已額外增持5萬股GME，令總數增至10萬股，市值約400萬美元。GME股價收報46美元，升13.33%。