林嘉麒：港股暫未是股災　為何下月才是關鍵？

現時實質負利率環境令市場風險胃納一直向上，早前美國十年期債息抽升，市場正在炒作經濟復甦，通脹再來，但上周五美國三十年期債息已繼去年六月以來首度回復正數。加上期權市場反映，標普500的Put Call比率升至去年三月高位，短線波幅已明顯加劇，造成中港兩地的波動。

內地股市抱團股獲利明顯，外資多年愛股貴州茅台股價昨日更罕見大跌接近7%，值得注意的是，此前全球最大中國股票基金1月份已減持茅台、而持有茅台最多的基金歐洲亞太成長基金去年年底亦減持了茅台，已明示股王都要休息。目前為止的再通脹預期，絕大多數是因為客觀因素而成的價格推升，相反經濟未完全復甦，實質需求仍然是弱。因此，投資者已開始擔心，如果經濟復甦預期持續遠落後於通脹預期，甚至是落空的話，整個年內利好市場的大主題就需要告終，而時間上有可能是三月。

基於極寬鬆貨幣政策環境及樂觀預期，全球股市已由去年中起的中間值修正，進一步過渡至不斷出現估值上調。美股為例，預期市盈率為廿三倍，PB四倍，較過往平均十六及二點五倍為高。同樣情況發生於亞太除日本股市，PE及PB分別是十七及兩倍，以往平均水平為十二及一點五倍。市場長時間在蜜月期中，無風險資產回報被央行政策拉低，市場的Equity Risk Premium ERP向上，即使昂貴，更多資金仍願意投入股票。這個夢一旦睡醒就會完結，投資者現時操作上仍然是跟「買」，一旦經濟樂觀預期不出現，屆時就會跟「賣」，昨日市場拋售高估值股份，就是跟賣的行為。不過，昨日跟賣的只算是獲利轉碼的行為，股市未見有系統性風險，也未是股災，因此未要過分擔心，惟踏入三月後，個別企業在年度會議作出的未來展望就變得關鍵，盈利預測能否配合得了已升的股價甚為重要。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)