環球智能控股擬將上市委員會停牌決定轉交覆核委員會

於達致其決定時，上市委員會已考慮(其中包括)以下3個原因，包括：1)上市委員會認為原有的現有業務屬不可行及不可持續發展的業務；2)上市委員會質疑貿易業務的運營水平是否足夠及╱或是否能夠在發展的早期階段大幅改善公司的財務表現；3)公 司向上市委員會提供的盈利預測所預計的貿易業務收益及盈利被視為不足以支付集團的企業開支；且2020年中旬開展的電子商店業務預測是否可實現亦存疑。

據上市規則，公司有權在收到上市委員會決定後的7個營業日內，將上市委員會決定轉交上 市覆核委員會覆核。因此，倘公司於本年3月4日前並無作出任何覆核申請，則股份將自當日上午9時正起暫停買賣。此前，股份買賣將會繼續。

公司正內部審閱及審議上市委員會決定，同時，亦與外部顧問討論，並有意於3月4日之前提出要求將上市委員會決定轉交上市覆核委員會覆核。