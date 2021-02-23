瑞銀財富管理：中國資產仍具吸引力

中國資產在牛年開局強勁。1月份，我們將海外中國股票上調至看好，並認為人民幣兌每美元有望進一步上漲至6.2。我們預計近期的宏觀經濟放緩將為時短暫，中資債券違約率依然可控。美債收益率上升應不會對中國資產構成重大風險。中美局勢也不太可能大幅轉差。相較於全球主要市場，海外中國股票的估值頗具吸引力。較為保守的投資者可以考慮賣出股票的下行空間。債券方面，近期高收益債券的波動提供了不錯的入場時機。外匯方面，我們建議繼續睇好人民幣，或沽空美元兌離岸人民幣的上行風險。

中國股票在牛年開局強勁。以美元計的海外中國股票(MSCI中國指數)1月份回報率達到7.4%，跑贏境內股票(滬深300指數上漲4.3%)。不過，離岸中資債券表現震盪，主要是受到美債走勢和個別風險的影響，其中高收益債券下跌0.5%。1月份人民幣兌美元進一步上漲1.5%。

中國境內投資者透過港股通積極參與香港市場，布局於數字經濟和H股/A股估值折讓較高的股票。在貨幣政策持穩的預期下，市場將重新聚焦在經濟復甦上。債券方面，我們將今年投資級債券的回報預測調整至2至3%，並繼續看好BBB級債券和部分永續債。高收益債券方面，近期的信用事件為優質債券提供了入場時機。透過做好人民幣兌美元，可獲得具吸引力的波動調整後回報；對美元持中性立場的投資者，可考慮相對於日圓做好人民幣。

2021年伊始，我們推出「中國相關風險資產今年將繼續表現亮眼」的觀點。鑑於中國經濟增長背景非常有利，再加上全球貨幣政策提供支撐，預計企業獲利有望達到雙位數增長，離岸債券違約率應有所下降。此外，人民幣在貿易加權基礎上應走強。

2021年剛過去兩個多月，以美元計算的MSCI中國H股已大漲13.7%，滬深300指數也上揚8.1%。今年成長股大漲18.0%，為推升海外中國股票的首要功臣，價值股上漲8.8%。境內的成長股和價值股漲幅差異則沒有這麼明顯，分別為11.7%和7.6%。總體而言，中國股票市場再度跑贏其他主要市場，年初以來，MSCI全球、美國和歐洲指數分別上漲4.0%、4.6%和1.4%。

我們在1月下旬將海外中國股票上調至看好，體現出對中國股票進一步上漲的觀點。人民幣也繼續看升，目前我們預計年底前人民幣兌美元匯率將達到6.2。不過，儘管中國股票在2021仍有高個位數的上行空間，但潛在路徑並非一路上漲。

2021年中國經濟復甦範圍有望繼續擴大，GDP增速料將從2020年的2.3%回升至8%以上。中國央行在2月初重啟流動性投放，以壓低銀行間利率，並重申政策不會「急轉彎」。中國將繼續推進國內國際雙循環新發展格局，同時在中美關係依然緊張之際，深化與國際市場接軌。

隨着GDP在2020年第四季按年增長6.5%，超過市場預期，中國經濟已重返新冠疫情前的增長軌道。雖然自2020年第二季以來經濟復甦冷熱不均，生產和投資復甦強於消費，但2021年增長驅動力將出現輪動。隨着復甦範圍擴大至可選消費與服務領域，消費有可能實現低雙位數增長。近期部分地區新冠感染人數上升只會延緩而不會動搖服務業的復甦態勢，受壓抑的需求釋放應該會提振服務業。固定資產投資有望實現高個位數增長，主要受基礎設施和房地產投資拉動。另外，出口增速也可能達到高個位數甚至低雙位數。總之，中國GDP增長預計將從2020年的2.3%回升至8%以上，消費和投資將是主要驅動因素，且出口增長有望超過預期。

截至2月5日，海外中國股票今年迄今漲幅將近13%，主要由境內投資者所驅動。我們將聚焦內地的流動性形勢、資金流向以及互聯網頭部企業的最新業績分析。

近期以來，來自內地的資金透過滬港通及深港通，成為離岸中國股票市場的重要支撐。截至2月5日，由內地流入香港地區的南向資金已經達到480億美元，相當於香港股市成交量逾20%。資金主要聚焦在數字經濟類股以及H/A股折讓價加深的股票。數字經濟企業大多在香港證交所上市，行業的增長前景吸引了境內投資者的注意力。由於將有更多相關領域的企業在香港首次或二次上市，我們預期境內投資者將持續透過港股通積極參與香港股市。

受到美國國債行情起伏、1月發行量創新高以及中型開發商出現潛在信用事件等影響，中資美元債券開年以來走勢震盪。1月份投資級指數持平，高收益指數下跌0.5%。我們繼續看好BBB級債券以及精選的投資級永續債。在高收益方面，近期的潛在違約事件或成為逢低挑選優質券種的機會。

美國10年期國債收益率於1月初曾跳升22個基點至1.15%，最終以1.07%為該月份劃下句點。在美債收益率上升以及信用利差收窄5個基點，至258個基點相互抵銷下，投資級債券1月份持平。高收益債券則受到開發商信用事件影響，信用利差走闊23個基點至748個基點，1月份全月下跌0.5%。

1月份新債發行額創紀錄新高至520億美元(按年大增41%)，由投資級類別領軍，包括信用債(170億美元)、金融債(130億美元)以及主權債(70億美元)。另外，高收益債券發行額為150億美元，按年減少34%。投資基金的流向依然有利，1月份佔資產總值的比例上升至1.4%，去年12月則為0.7%。新債超額認購倍數在4至12倍。

亞太貨幣開年強弱不一，兌美元起初上漲但隨後回吐漲幅。全球採購經理人指數(PMI)反映出企業信心疲軟(包括亞太地區在內)，削弱順周期貨幣的支持力道。另一方面，10年期美債收益率上升，進一步提振美元以及日圓等避險貨幣。在此背景下，人民幣於亞洲貨幣中一枝獨秀，兌美元今年迄今上漲1%。我們認為，人民幣的優異表現歸功於以下三個因素：1)中國宏觀增長形勢好於全球其他地區；2)相對於G10其他貨幣，人民幣息差具高度吸引力；3)中國國際收支情況有利。

投資者對人民幣的高度關注由2020年延續至2021年，至目前為止興趣不減。中國政府有效控制疫情、2020年經濟迅速回升以及具吸引力的息差，不僅是經濟表現令人刮目相看，也因此激勵人民幣走勢。在預期美國推出更多刺激經濟措施之際，歐元兌美元回軟，驅動了本輪美元短期上揚。我們認為這不至於實質上扭轉美元兌人民幣的疲勢。倘若每美元兌人民幣朝6.55回升，將是增加人民幣多頭頭寸的機會。因此，我們預期，每美元兌人民幣將在未來6個月朝6.2走跌。我們在上個月《投資中國：風險資產可望繼續表現亮眼》所持的論點沒有改變。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室