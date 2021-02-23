資源股接力　港股今輪升浪見頂？

近期貴金屬期貨價格大漲，帶動資源股上升，資金流往傳統經濟板塊，而科技股則受壓，恒生科技指數大跌逾半成，高位冇食胡的股民，當然係要大叫「救命」！

近期「爛銅爛鐵」價格上升，主要係憧憬全球多地陸續展開新冠肺炎疫苗接種，全球經濟將會逐步重拾正軌，帶動對各類資源等原材料的需求，故見相關股份受追捧。此外，美國銀紙任印，通脹風險惹人關注，資源價格亦看漲，傳統經濟類股再次受到資金關注。

周一(22日)港股急挫逾1%，但恒生金融、恒生地產及恒生工商業分類三大指數皆高收，升幅0.3至17%，與大跌逾半成的恒生科技指數形成頗大對比，明顯可見資金轉向帶動板塊表現輪動。到底資源股接力，是否意味本輪由科技股帶動的港股升浪，已經見頂呢？

呢個問題，有幾個方面要注意。第一，早前科技股的升勢突出，若傳統經濟如資源及能源股接力，升幅和持續性能否比得上科技股，若答案是否，那港股見浪頂機會大；但若然嚟緊經濟復甦真係好掂，且別低估傳統經濟眼前醞釀的大型反彈浪。

第二，雖然呢期通脹話題轉熱，但老實講，即使美國落實再放水1.9萬億美元，暫時而言通脹壓力並非想像般大，再加上疫苗雖開始接種，但目前尚難評估效用，故在這眾多未知數之下，其實尚未可確定傳統經濟類股眼前是否一片坦途，只是科技股估值不便宜，部分資金獲利轉戰落後板塊，並不足奇。對科技股板塊而言，暫仍屬大漲小回格局，而非「世界末日」！

事實上，預計3月陸續有大型新經濟股來港上市，相信港股會抖一兩個禮拜，3月又會藉炒科技股再炒上，以迎接一批新經濟新股的招股活動開始。故呢一刻手上科技股變成蟹貨，又唔使太過氣餒，反可藉此機會重整一下組合，去蕪存菁。至於一眾資源及能源股，筆者只會小注短炒即日鮮，中長線自問尚未睇得太通透，暫不會重倉應對。

東網產經專欄作者 帥哥