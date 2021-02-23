港股倒升　滙豐及內銀領漲　騰訊回穩

港股低開過百點後倒升，恒生指數曾漲357點，高見30,677點，暫維持逾300點升幅。國企指數亦倒升80點；科技指數跌幅收窄至不足50點，主板成交約1,000億港元。

金融股連日撐市，滙豐控股績前繼續有買盤，股價曾升3.1%，見47.95元的近一年高位，暫升2.5%。工商銀行及建設銀行升4%及3%；中國平安升1.8%；友邦保險倒升1.6%。

北水流出科網股，美團跌1.5%；小米集團跌2%；阿里巴巴跌1.2%；騰訊開市跌穿700元有支持，暫報717元，倒升0.5%。另外，京東集團跌2.6%；快手獲網入指數後即「散水」，股價曾挫逾7%，低見350元，暫跌近3%。

其他藍籌股個別發展，內地人入境澳門周三起毋須隔離，銀河娛樂及金沙中國飆10%及7%。中國生物製藥飆7.7%；中國石油及中國海洋石油隨油價飆2.1%及3.5%。幾隻之前創新高後的持續回吐，安踏體育跌1.3%；香港交易所跌1.1%；申洲國際跌2.1%；蒙牛乳業跌1.2%。

特斯拉急瀉觸發個別汽車股大幅回吐，吉利汽車跌3.1%，是表現最差藍籌；比亞迪股份跌4.2%；長城汽車跌4%；恒大汽車挫5%。

【09:20】港股續調整 騰訊失守700元 金融石油股撐市

港股持續調整，恒生指數開市跌129點，報30,189點；國企指數低開70點，報11,822點；科技指數跌191點，報9,786點。

科技股繼續領跌，騰訊跌穿700港元，開市跌2.3%報697元；小米集團跌2.9%報28.15元；美團跌2%報392元；阿里巴巴跌1.7%報246.4元。京東集團跌3.8%報380元，首日納入科指的快手跌3.4%報364.8元。

藍籌股個別發展，申洲國際跌2.9%表現最差。中國生物製藥升3.5%，是表現最佳藍籌。連日急升的中國移動跌0.5%；中國聯通跌1.3%。

金融及石油股撐市，今日公布業績的滙豐控股升1.1%，開市報47元。工、中、建三大內銀股升0.7%至1.1%；中國平安升0.7%。紐油飆近4%，中國石油及中國海洋石油漲3.2%；中國石化升2.2%。