陳蓓敏：聯通績佳向好　現為低吸良機？

美股於高台徘徊，但升幅動力收減。上周市場焦點於十年國債息率上探於1.33厘水平，即令投資者擔心山雨欲來的季候風。 1.9萬億美元刺激經濟方案尚在表決中，已同時添加2萬億美元基建投資之打算和鼓勵半導體晶片行業等行政方向，顯示美國經濟仍在落藥階段。宜小心，外圍波動。

國內股市仍見偏軟，上證跌幅已收斂，深證本周累跌約3%，短線有反彈空間。牛年開局，中共中央即發布一號文件，主要針對農業發展，全面推進鄉村農業現代化，改善禽畜和農務業現代工程。在港上市相關股份做好。港股昨日早段曾高見3,1071，跟隨內地股市呈現跌幅，臨近期指結算，投資者傾向持盈保泰。恒指反覆測試10天線支持力度。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)