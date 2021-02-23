陳蓓敏：聯通績佳向好 現為低吸良機？
2021年02月23日 10:07
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美股於高台徘徊，但升幅動力收減。上周市場焦點於十年國債息率上探於1.33厘水平，即令投資者擔心山雨欲來的季候風。 1.9萬億美元刺激經濟方案尚在表決中，已同時添加2萬億美元基建投資之打算和鼓勵半導體晶片行業等行政方向，顯示美國經濟仍在落藥階段。宜小心，外圍波動。
國內股市仍見偏軟，上證跌幅已收斂，深證本周累跌約3%，短線有反彈空間。牛年開局，中共中央即發布一號文件，主要針對農業發展，全面推進鄉村農業現代化，改善禽畜和農務業現代工程。在港上市相關股份做好。港股昨日早段曾高見3,1071，跟隨內地股市呈現跌幅，臨近期指結算，投資者傾向持盈保泰。恒指反覆測試10天線支持力度。
今日為2021年世界移動通信大會，於上海揭幕，為期三天。資金轉流入電訊相關板塊，三大電訊升幅凌厲。聯通(00762)首九個月，營業額升3.8%至2253億元人民幣，股東應佔溢利增長逾一成至108億元人民幣。旗下移動收入跌1%至1165億。全年移動出帳用戶累計3.058億戶，較首三季度3.09億戶有跌幅，4G用戶見增長至2.7億戶，首三季數目為2.66億戶。移動出帳用戶ARPU升2.6%至41.6元，勝首三季度。固網收入穩定，固網寬頻用戶為8,609萬戶，較首三季微跌。二月股價累積升幅約28%，建議候低4.8港元附近水平吸納，目標價6.3元，止蝕為4.6元。聯通遭美國實施行政禁令，生效日期為3月9日。正好提供低吸機會。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)