比特幣創新高後急插水　分析：還不是黃金一樣的避險資產

虛擬貨幣「一哥」比特幣日前升破5.8萬美元創新高後，周一(22日)在美國財長耶倫批評經常被用於非法融資及具極高投機性後，價格急插水。CryptoCompare數據顯示，比特幣報51,854美元，跌逾7%。分析指出，比特幣波動性比黃金大得多，還不是黃金一樣的避險資產。

內地媒體報道，道明證券分析指，大量資金和散戶投資者對比特幣的青睞程度上升，放大了比特幣是否像黃金一樣是一種安全投資的重要性。黃金在歷史上一直保持着自己的價值，不能像法定貨幣那樣印刷，與經濟周期的相關性也不如股票或石油等風險投資。

道明證券續稱，黃金也被視為對沖美元和通脹的工具，隨着美元貶值，黃金往往會升值。而比特幣是一種數碼貨幣，與任何政府都沒有聯繫。從理論上講，它有可能對沖傳統貨幣的波動性，同時也是一種與股票等傳統風險資產不相關的資產。但比特幣的波動性比黃金大得多。

不過，花旗集團認為黃金的主導地位正在被虛擬貨幣取代。該行續指，黃金投資活動可能已轉向淨流出，最明顯的原因似乎是投資者基礎的擴大，部分機構投資者偏好數字另類資產，即使這並不是絕對偏好。雖然幾個月並不意味着結構性趨勢，但流動影響看起來有利於虛擬貨幣，有損黃金今年的表現。