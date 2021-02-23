陳正犖：美股調整10%不足為奇

美國早前於12月再推出9千億美元紓困措施，下個月亦有望通過逾1.5萬億美元的財政刺激法案，計及去年其他大規模救經濟政策，還有疫苗接種或有助經濟重啟擴大，幾個因素結合支持經濟增長及盈利復甦，似乎為美股持續強勢提供合理原因。部分市場人士進一步預測，標普500指數年底前或升至4,200至4,300點。筆者不是刻意潑大家冷水，只是希望提醒在升市當中，仍需要維持理性判斷。

我們態度較謹慎，主要是考慮幾個因素，包括市場情緒指數太樂觀、估值水平偏高和盈利預測向下調等。我們認為標普500指數的波幅區間或為3,600至4,000點，暫時維持年底目標為3,800點。當然投資者可以繼續憧憬財政刺激，不過不要忽略一點，如果經濟真的逐步回穩，市場在今年稍後時間或重燃對加稅的憂慮，還有主要指標顯示通脹正在升溫，即使我們認為聯儲局將視之為短暫情況，仍有可能觸及投資者恐慌。股市不但較去年低位大幅反彈，並且屢創新高，短期內回調10%不足為奇。再者，如果長債息率上升，超大型科網股或受累，他們目前佔大市比重相當高，將對整體市況帶來負面影響。

不過我們亦想重申，股市暫時未見泡沫，而且不是重蹈2000至2002年的覆轍。聯儲局在1999年至2000年期間一直在加息，而在2019年和2020年則相反。2000至01年，美國經濟陷入衰退，現在正在復甦。2000年的泡沫環境包括科網泡沫，而目前的科技股是自由現金流產生者和主導市場的領導者。雖然科技股有機會下跌10%至20%，但大跌可能性不大。中小型股份方面，羅素2000指數的相對升幅在未來幾個月內可能會放緩，並且應該在下半年開始下跌。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖