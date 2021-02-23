通脹重臨？大宗商品價格飆至8年來最高水平

投資者對石油至玉米等各類大宗商品的胃納大開，刺激商品價格漲至近8年來最高水平，對沖基金對相關資產的好倉亦累積到十年來最大。投資大戶以行動認定，全球經濟將從新冠肺炎疫情後反彈，政府的刺激措施加上接近零的利率，將會推動商品需求，繼而產生通貨膨脹，並進一步削弱美元。有追蹤23種原材料價格走勢的商品現貨指數周一升至2013年3月以來的最高水平，較之前低位反彈了67%。

大宗商品交易商托克集團預計，石油市場未來數月將更加堅挺，因為全球大部分地區將解除防疫封鎖，加上美國近期極寒天氣造成產量下降，將會令到供應前景趨緊。托克集團石油交易聯席主管Ben Luckock表示，進入夏季市場會有強勁表現，集團肯定非常看好今年夏天全球多數地區解除封鎖的前景。美國德州的情況也給了市場動力。

Luckock又稱，市場可能低估了上周美國中部遭遇空前寒流的影響。2月份石油產量因此損失了大約4,000萬桶，大部分來自二疊紀盆地，成品油產出也可能有類似程度的損失。另外，大約5%停產的油井可能永遠都不會復工。Luckock續稱，儘管目前還無法全面評估近期寒潮的影響，未來數周美國原油和成品油生產數字可能會大幅下降，從而進一步推動石油市場。

美國合眾銀行財富管理策略師Haworth指出，市場預期石油需求面將更加具有建設性，預計供應面將趨緊。隨着經濟重啟和疫苗接種進展加速，如今市場不得不考慮是否有充足的石油來應對即將到來的需求高峰。