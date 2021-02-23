分析：2025年福士汽車將成全球最大電動車生產商

外媒引述汽車產業分析機構LMC Automotive指出，隨着德國大廠福士汽車(Volkswegan)在電動化方面投資成果浮現，到2025年福斯就將超越美國車廠，成為全球電動車龍頭企業。

報道引述LMC Automotive董事總經理Pete Kelly指出，2025年預估美國頭號電動車企業在全球電動車市佔率將由去年的20%下降到10%，而福士汽車的市佔率會從不到10%提升至15%以上，福特(Ford)、通用(GM)、豐田等傳統車商的份額也會上升，形成百家爭鳴的局面，屆時車款也會由去年140款提升到接近450款。

福士去年7月推出掀背電動小車ID.3頗受好評，據ATO Dynamics統計，不到半年就售出5.4萬輛，僅次於9.9萬輛法國車廠雷諾(Renault)的Zoe。

報道又引述獨立分析師Matthias Schmidt指出，去年西歐電動車銷量達72.7萬輛，相較2019年多出1倍。LMC認為電動車前景還會更好，歐洲與美國都頒布有利新能源車政策，以及電池、充電基礎設施技術大幅進步。