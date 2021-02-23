末日博士警告比特幣受大規模操控　蓋茨籲勿沾手

比特幣近日大上大落，有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)警告，比特幣價格受到「大規模操縱」，在比特幣這輪暴漲期間，因充斥「錯失恐懼」(FOMO)心理而買入比特幣的散戶，終將血本無歸。

魯比尼表示，和比特幣在2017年暴漲期間一樣，現在有成千上萬的散戶正在進場，打算在高峰期間買入。在2017年12月時，比特幣價格達2萬美元，到了隔年年底跌至3,000美元。因此，現在出現同樣的現象，散戶因FOMO心理而進場，助長泡沫、市場操縱，最終會血本無歸。

他指出，比特幣近期飆升跟對沖通脹無關，當前金價並未大幅上漲，抗通脹債券(TIPS)價格也沒有大幅上漲，並質疑為甚麼只有比特幣能對沖通脹和法定貨幣貶值。故此，他認為比特幣的飆升肯定有其他原因，也就是「大規模操縱」。

他提醒，比特幣等在散戶或機構投資者的投資組合中不應佔有一席位，鑑於波動性如此巨大，投資者須反問自己，應否投資於風險如此之高、甚至不是貨幣或資產的東西。此外，他又稱，沒有人知道比特幣這種偽資產的價值，因為它沒有任何收入、沒有任何用途、沒有任何效用。因此，投資比特幣是在泡沫上投機的行為。

CryptoCompare數據顯示，比特幣目前報51,526美元，跌7.7%。

比爾蓋茲警告：錢沒馬斯克多 玩比特幣要小心

2021/02/23 10:43

比爾蓋茲警告投資者，若資本不如馬斯克（Elon Musk）雄厚，應該謹慎使用比特幣交易。（路透）

●蓋茨：若錢不及馬斯克多 別沾手比特幣

此外，微軟創辦人——蓋茨(Bill Gates)近日亦表示，出於環境因素，他向來都不喜歡比特幣，並警告投資者，若資本不如SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)雄厚，應該謹慎使用比特幣交易。

外電引述蓋茨指出，自己不是比特幣粉絲，因為該虛擬貨幣消耗了大量能源。對於比特幣潛藏的金融風險，他認為需有足夠的資本才足以應對，並稱「馬斯克擁有大量資金，且非常老練，所以並不擔心他的比特幣升跌，但那些在這波狂潮買進的投資者，可能沒有那麼多的閒錢」，所以他並不看好比特幣，且認為若錢沒有馬斯克多，就要特別小心。

早前，馬斯克旗下電動車公司披露購買價值15億美元的比特幣，用以分散投資並使現金回報最大化，並計劃接受使用比特幣付款購買其產品。