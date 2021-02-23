【高盛推介】資金積極吸納騰訊好倉
2021年02月23日 11:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由上周四(18日)起開始連日下跌，當中周一(22日)跌約3.7%。周二(23日)早段則開市隨即失守700港元關口見697元，及後跌幅收窄並倒升。
有券商指騰訊未來6至12個月，將有新手遊獲批。此外，Android系統分成減少和海外遊戲交易消息等，均有利其股價表現。該行並料騰訊至2024年手遊收入可達3,040萬元人民幣，給予「增持」評級，目標價820元。
觀察個股輪證資金流向，可見周一資金繼續趁低追捧好倉，分別錄得約9,180萬及3,250萬元資金流入認購證及牛證，為當日最多資金流入的認股證及牛熊證相關資產。而熊證於當日亦獲資金轉向，錄得約110萬資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見周一北水沽出騰訊，錄得約8億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面可留意屬熱門條款的騰訊購證(11205)。並可留意價外幅度約10%的低街貨騰訊購證(23584)。低面值選擇可留意屬長年期的騰訊購證(16492)。牛證方面可留意屬遠牛的騰訊牛證(53964)。
騰訊購證11205，行使價777.5元，2021年4月26日到期，實際槓桿9.5倍，熱門條款。購證23584，行使價789.38元，2021年4月26日到期，實際槓桿9.4倍，低街貨。購證16492，行使價784.3元，2021年8月25日到期，實際槓桿5.6倍，低面值、長年期。牛證53964，收回價660.18元，行使價657.68元，換股比率500，槓桿比率11.5倍。
投資者如看淡，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的騰訊熊證(64202)，收回價750元，行使價753元，換股比率500，槓桿比率19.1倍，市場上最貼價、槓桿最高熊證。
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