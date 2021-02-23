溫天納：兩會及業績期或刺激港股再上升一成

港股今日(23日)先跌後回升，暫報30,615點。資深投資銀行家溫天納指股市明顯升至31,000點便出現整固，短期難以企穩31,000點。

雖然外資與內地資金有着不同的部署，北水偏向支持股市，惟A股剛復市，資金未恢復元氣。內地經濟增長加速，春節期間內需表現不錯，有利香港大環境，加上中央放風將維持香港股市的穩定性並開放境外投資，內地資金將繼續流入，港股於30,000點有一定支持，假設A股沒有太大震盪，港股年內將維持先高後低格局，兩會加上業績期的催化劑或令港股由現水平再上升10%。

資源股方面，實體經濟復甦，加上內循環及內地軍事戰略對有色金屬的需求增加，不過市場有傳通脹繼續升溫，聯儲局或出台政策控制孳息率曲線，每逢有關息率正常化的消息，市場定必驚弓之鳥，惟他指根據歷史，至少三至四年息率才會回升。不過他亦認為資源股短線波動性較大。