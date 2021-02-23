【瑞通推介】滙豐見近1年高　即市較多資金開認沽

瑞通認股證牛熊證銷售部：美債債息上升引發市場憂慮股市估值，道指隔晚曾跌逾200點，收報31,521點，升27點(或0.09%)。科技股捱沽，納指挫近2.5%。

恒指周一(22日)高開在31,000點之上後隨即向下，收市報30,319點，跌324點或1.1%，大市成交增至逾3,000億元新高。周二(23日)早段一度再跌近200點，跌穿30,200點後見支持，由跌轉升。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾3,200萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,600萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周一其牛證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點，而熊證街貨重貨區為收回價31,200至31,299點。

滙豐控股將於周二中午公布2020年度業績，並審議會否就去年度派發股息。券商普遍預測集團去年列帳基準除稅前利潤按年下跌25.2至41.6%，並估計2020年每股股息介乎0.09至0.21美元。另有傳集團正研究把部分高層人員由倫敦調回香港，以加強布局亞洲業務，以及會退出美國零售銀行業務。滙豐經過三連升後，上周五(19日)高位整固2%收市，周一逆市收升2%，周二早段再升2%，曾升至47.95元之近兩年高位。周一有約1,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約530萬元淨流入。周二早段即市較多資金開滙豐認沽證。

騰訊控股獲券商上調目標價和手遊收入預測，惟股價周一挫3.7%，收報713.5元，3連跌並跌穿20天線。有傳騰訊已獲得83億美元離岸銀團貸款，較最初目標高出逾38%。另有傳騰訊旗下微眾銀行成為數碼人民幣試點銀行。騰訊周二早段跌約2%，一度跌穿700元關口，其後跌幅收窄並曾倒升。近8億元北水在周一淨流出騰訊。輪證資金流方面，超過1.2億元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,100萬元淨流出。

據調查機構報告，去年第4季小米集團銷量按年升33.9%至4343萬台，排全球第三。另小米澄清未立項造電動車，股價上日下挫5.4%，收報29元。周一早段繼續偏軟，低見28元以下，跌幅逾3%。周一分別有逾270萬和逾180萬元淨流出其好倉和淡倉。

內地媒體報道，市場監管總局落實網絡餐飲服務平台主體責任作為工作重點，多次約談美團、餓了麼等平台。美團周一以全日低位400.2元收市，下挫5.5%，3連跌並失守10天和20天線。美團周一早段一度再挫5%，回落至380元水平，其後跌勢放緩。周一有近9.3億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，逾7,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾390萬元淨流出。

有券商看好友邦在內地的長期結構性增長機會，上調其目標價。友邦上日險守百元關，收跌0.9%於100.6元，周二早段先跌約1%，徘徊在百元關之下，其後轉升1%。上日分別有逾290萬元以及近120萬元淨流入其好倉和淡倉。

香港交易所將於周三(24日)公布全年業績，券商預測集團去年純利按年上升17.8%至28.8%。另有傳港交所開始研究特殊目的收購公司的引入機制。港交所周一創587元新高後回吐，收報562.5元，倒跌0.8%，6連升終結。周二早段再低走逾3%，下試540元水平︴其後於550元上落。周一有近5.9億元北水淨流入港交所。輪證資金流方面，分別有逾900萬元和逾120萬元淨流出其好倉和淡倉。

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