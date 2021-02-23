熊俊傑：美元整固　料今明兩周方向明朗化

美匯指數(DXY)在過去３個月，主要在90至91之間整固，高低範圍只是在89.2至91.6之內。整固形態顯示市場參與者正在消化經濟變化，並期待更多明確消息及數據。美國將會公布多個經濟數據，加上聯儲局主席會出席國會的聽證會，本周外匯市場很可能以美元匯價走向主導。

最近商品價格飆升，原油價格亦升回13個月高位，通脹升溫預期不斷膨脹。美國10年期國債孳息率升至1.4%，屬一年高位。與本年初約0.9%的水平相比。在短短兩個月的升幅，令市場聯想到聯儲局提旱加息的可能。參考利率期貨市場，第四季加息機會率稍有上升。然而，對投資者而言，美債息率及加息預期會否持續上升才是真正的問題。

在美國聯儲局的立場，孳息率升幅只屬輕微且暫時仍是短暫。該局近幾次的發言都為市場人士提供一個2至3年內不會加息的預期，在短期內改變其立場及做法的機會甚低。從經濟數據考量，現時的通脹依然低過目標逾半個百分點。因此，期望周二及三(23、24日)鮑威爾在聽證會上加深加息預期而令美元抽升，似乎不太可能。

不過，周四及周五分別公布的第四季國內生產總值(GDP)及核心個人消費支出(Core PCE)將值得留意。經濟分析認為，第四季GDP將會向上修正0.2個百分點至4.2%，若終值符合或優於預期，美元會輕微利好。上周發布的美國採購經理指數(PMI)報告顯示，當地2月服務業表現由1月的58.3升至58.9，是71個月以來最高，好過市場預期，惟製造業PMI相反地放緩至兩個月低。核心PCE屬聯儲局評估通脹的重要指標，數據最終是好是壞，將直接影響市場人士對現時相當敏感的通脹預期的看法。該數據在香港時間周五晚上9時30分公布。

如果本周美元走低，美匯指數或走向前低89.2及88.2。同時，受惠貨幣會考慮買入英鎊。英國近期接種疫苗計劃報捷，有望成為首個全民接種的先進國家。加上當地政府已計劃分四個階段放寬封鎖限制，英國很可能在經濟復甦取得領先地位。技術走勢上，英鎊兌美元(GBP/USD)己企穩於1.38大關之上。下方支持參考9及21天平均線(約1.3950及1.3840) ，上方短期目標先看1.42及1.43。相反，假若美元走強，建議買入美元兌日圓(USD/JPY)，上方目標107，止蝕104.50。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑