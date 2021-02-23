【高盛推介】「ATM」逆市跌 牛熊證精選
2021年02月23日 11:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：「ATM」近期持續回吐，周二(23日)早段逆市繼續下跌。
觀察個股輪證資金流向，可見周一(22日)資金繼續吸納騰訊牛證，錄得約3,250萬元資金流入。而熊證於當日亦獲資金轉向，錄得約110萬元資金流入。阿里方面，則見周一資金部署熊證，錄得約140萬元資金流入。美團方面，則見周一牛證及熊證繼續皆獲資金部署，分別錄得約840萬及170萬元資金流入。
騰訊牛證53964，收回價660.18元，行使價657.68元，換股比率500，槓桿比率13倍，高槓桿近牛。
騰訊牛證60716，收回價640.18元，行使價637.68元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，低面值遠牛。
騰訊熊證64202，收回價750元，行使價753元，換股比率500，槓桿比率15.2倍，市場上槓桿最高之一近熊。
阿里牛證52891，收回價232.18元，行使價230.18元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
阿里牛證52888，收回價225.18元，行使價223.18元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，低面值遠牛。
阿里熊證69928，收回價270元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，市場上槓桿最高之一近熊。
美團牛證67376，收回價360.18元，行使價357.18元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
美團牛證60579，收回價350.18元，行使價347.18元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，低面值遠牛。
美團熊證68066，收回價430元，行使價433元，換股比率100，槓桿比率10.1倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高熊證。
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