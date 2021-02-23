滙豐去年列帳基準稅前利潤跌34%　恢復派息0.15美元

該集團表示，經考慮英國審慎監管局就2020年向股東作出分派的臨時方針後，董事會宣布就2020年度派發一次股息，每股普通股為現金0.15美元，不設以股代息選擇。

滙控指出，董事會已採納一項旨在日後可持續派息的政策。自2022年起，計劃逐步將目標派付比率設定在列帳基準每股普通股盈利的40%至55%之間，並可就非現金重大項目(例如商譽或無形資產減值)靈活調整每股普通股盈利。

回購方面，管理層指，長遠而言如無迫切投資機會可供資金進行重新部署，將考慮回購股份，但短期內則不作考慮。集團將不再提供以股代息選擇，而股息將悉數以現金派付。

集團行政總裁祈耀年稱，2020年員工在重重逆境下為客戶提供強大的支援，而集團具雄厚的資產負債實力及流動資金狀況。同時，在疫情下財務表現穩健，亞洲業務的表現尤其出色，為日後的發展奠下穩固基礎。該行今(23日)宣布業務增長計劃，旨在令滙豐成為一家積極、有效率和靈活的環球銀行，具備數碼優先的思維，該集團會循序漸進實現目標。

他又稱，長遠而言，如無迫切投資機會可供資金進行重新部署，將考慮回購股份，但短期內則不作考慮。

祈耀年表示，集團於2021年開局良好，並對今年餘下時間的表現審慎樂觀。展望未來發展策略，他稱，多項根本的改變已經出現，包括利率可能長期低迷、客戶的數碼服務使用量大幅上升，以及大眾對環保日益重視。集團已因應這些改變調整策略，包括加強於擅長領域，擴大及加快投資，並繼續將表現欠佳的業務轉型。為實現氣候目標，亦制定一系列計劃，以把握低碳經濟轉型所帶來的機遇。

業務方面，集團繼續於2022年將經調整成本基礎控制在310億美元或以下，反映集團正進一步降低成本，但2020年底美元轉弱導致貨幣換算產生不利影響，大致抵銷成效。此外，集團亦繼續致力於2022年底前將風險加權資產總值削減超過1,000億美元。平均有形股本回報率方面，不再預期可於2022年達致10至12%的原定目標。現時將平均有形股本回報率的中期目標定於10%或以上。

另外，集團有意將普通股權一級比率維持於14%以上，中期維持在14至14.5%之間，長遠則會將目標下調。董事會已採納一項旨在日後可持續派息的政策。