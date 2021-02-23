恒生銀行去年少賺32%　第4次中期息2.8元

期內，營業收入淨額下跌20%，至333.3億元。淨利息收入減少17%，至269.06億元。淨利息收益率按年減少47個點子或21.4%，由2.2%下降至1.73%。

非利息收入下跌19%，至91.62億元。證券經紀及相關業務之收入上升58%。

來自以公平價值計量之保險業務資產與負債收入淨額，減少7.66億元，至8.23億元。保費收入淨額下跌2%。預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥增加9.01億元，至27.38億元。

營業溢利下跌30%，至201.25億元。扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業溢利則下跌25%，至228.63億元。扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額減少17%，為360.68億元。

投資物業重估錄得6.36億元之淨虧損，而2019年則有3,500萬元之淨增值，反映商業物業市道氣氛轉淡。

恒生銀行董事長錢果豐於業績中展望，全球經濟之短期前景仍需視乎世界各地控制疫情之能力。雖然研發疫苗及各國主要央行繼續推出支持政策，為2021年下半年全球經濟復甦帶來希望，但相信即使這次全球危機之高峰期過去後，仍會繼續受疫情餘波之困擾。雖然自去年下半年開始，金融市場已漸趨活躍，然而實體經濟仍受眾多不明朗因素影響。

他續指，香港於2020年全年錄得經濟收縮，但下半年漸見復甦。隨着政府繼續推出⽀持政策及措施，以及美國聯邦儲備局放寬貨幣政策令金融市場有改善，經濟可望進⼀步增長。然而該情況仍然脆弱，很大程度取決於外圍環境之變化，相信經濟活動要回復衰退前之水平仍然需時。