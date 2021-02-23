滙豐祈耀年料年內表現審慎樂觀　短期不回購股份

他又稱，長遠而言，如無迫切投資機會可供資金進行重新部署，將考慮回購股份，但短期內則不作考慮。

祈耀年表示，集團於2021年開局良好，並對今年餘下時間的表現審慎樂觀。展望未來發展策略，他稱，多項根本的改變已經出現，包括利率可能長期低迷、客戶的數碼服務使用量大幅上升，以及大眾對環保日益重視。集團已因應這些改變調整策略，包括加強於擅長領域，擴大及加快投資，並繼續將表現欠佳的業務轉型。為實現氣候目標，亦制定一系列計劃，以把握低碳經濟轉型所帶來的機遇。

業務方面，集團繼續於2022年將經調整成本基礎控制在310億美元或以下，反映集團正進一步降低成本，但2020年底美元轉弱導致貨幣換算產生不利影響，大致抵銷成效。此外，集團亦繼續致力於2022年底前將風險加權資產總值削減超過1,000億美元。平均有形股本回報率方面，不再預期可於2022年達致10至12%的原定目標。現時將平均有形股本回報率的中期目標定於10%或以上。

另外，集團有意將普通股權一級比率維持於14%以上，中期維持在14至14.5%之間，長遠則會將目標下調。董事會已採納一項旨在日後可持續派息的政策。

集團主席杜嘉祺表示，疫情爆發之際，集團在實現2020年2月宣布的3項優先策略，包括將資金調離表現欠佳的業務、減少成本及精簡架構方面仍然進展理想。具體而言，董事會年內與管理團隊緊密合作，制定計劃，加快亞洲業務、財富管理業務及集團新科技等主要增長領域的發展和投資。

杜坦言，地緣政治勢態依然嚴峻，對滙豐等環球銀行影響尤其深遠。集團將繼續關注地緣政治環境對集團策略可能產生的影響，全面與各地政府保持密切溝通。