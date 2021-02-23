分析指中國若使用稀土「王牌」　恐招來反效果…　

中美貿易戰開打以來，一直傳出中國可能藉管制稀土出口來反擊，更有消息指中國擬禁止向有國安威脅的國家或企業出口稀土精煉技術。不過，外媒引述評論文章指，若中國落實相關措施，可能會帶來反效果，加速各國推動多元化供應鏈，以減對中國的依賴。

外電引述評論家David Fickling的文章指出，像是1970年代阿拉伯國家推高油價時，海灣地區並沒有從此永久控制原油，北海、西伯利亞、墨西哥、德州都鑽探出新油井，較富裕的國家也削減火力發電廠，轉向煤電和核電。美國前總統尼克森(Richard Nixon)於1973年實施大豆出口禁運後，9成供應依賴美國的日本幫助巴西建立大豆產業，現在巴西是全球最大大豆生產商。

稀土方面，他指中日2010年之間發生爭端，導致中國限制17種稀土出口，日本的科技產業若不尋找新來源將面臨癱瘓。日本的「石油天然氣金屬礦物資源機構」(JOGMEC)當時便找上澳洲最大稀土生產商--Lynas，以極低利率投資該公司建立無中國供應鏈，Lynas現在藉此每年從澳洲威爾德山(Mount Weld)礦山和馬來西亞加工廠生產近2萬噸的稀土氧化物，足以滿足美國所有需求。

Lynas上月與簽下合約在德州建造一座年處理5,000噸稀土的新設施，由美國國防部資助。五角大樓去年還協助其一系列其他項目，以保證在美國進行更多的加工，包括稀土採礦業者MP Materials經營的加州山隘(Mountain Pass)礦場。這些稀土商的估值過去一年迅速上升，讓他們更容易為擴張籌集資金。Lynas去年8月通過發行新股籌集了4.25億澳幣，用作升級澳洲和馬來西亞加工廠升級。MP Materials從去年7月借殼上市以來，市值已飆升10倍以上。

中國2010年佔全球稀土產量的98%，到去年已降至58%，僅威爾德山和加州山隘現在就佔了全球稀土供應的近25%。他表示，中國政治性的出口限制只會導致主要稀土進口商重新配置其供應鏈，使其更具彈性，故中國威脅控制稀土的話，最後只能像紙老虎一樣，虛張聲勢而已！