皇冠度假集團又被查 墨爾本賭牌或被褫奪

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，其大本營墨爾本的賭牌有機會被監管當局褫奪。澳洲維多利亞省政府公布，正式成立「皇家委員會」去調查皇冠是否適合持有該省的賭牌，預料今年8月1日會有報告。

所謂「皇家委員會」，是奉行英聯邦制國家的臨時但主要且正式的公開聆訊，以調查特定事件。澳洲聯邦法院前法官Raymond Finkelstein已被委任為本次的調查專員。

而在該省政府宣布上述安排後，皇冠的Harold Mitchel即辭去董事職位，為該公司不足2星期內第5個董事「跳船」。

皇冠屢次成為當局調查目標，源於2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工更被定罪；2019年公司又被多間澳洲媒體鋪天蓋地踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介(俗稱疊碼仔)或涉嫌販毒。

ILGA遂於2019年起委任專員調查皇冠有否違規，並進行多場聆訊，決定是否褫奪皇冠的悉尼賭牌。及至上周二，皇冠被調查專員評為不適合持有悉尼賭牌。公司並於本周二收到ILGA來信，指當局根據調查專員的報告，指皇冠不再適合啟動其在該省的賭牌。這導致其耗資22億澳元(逾131億港元)的悉尼新物業內的賭場開業無期。

本次「跳船」的Harold Mitchel，曾在本月16日被ILGA主席Philip Crawford公開在澳洲傳媒面前點名應該辭職的董事之一。