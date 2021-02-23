GRANDE MONACO收近600票　周六賣102伙

市區新盤連環開售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德GRANDE MONACO認購反應踴躍，暫已錄得近600張入票登記。公司剛落實首輪銷售安排，本周六(27日)開售88個單位，實用面積由345至961方呎，折實售價由766.2萬港元起，呎價介乎21,829至27,063元，折實平均呎價24,124元，本周五截止接受認購。

該盤同日亦推出14伙三、四房大戶標售，即當天合共推出102伙。因應市場需求，樓盤日前原價加推2號價單，提供50伙，折實平均呎價24,661元。而首兩張價單共推出118伙，折實平均呎價24,183元。

他透露，系內同區OASIS KAI TAK剛售出低座D座特色戶，實用面積910方呎，連179方呎花園，售價2,622.8萬元，呎價28,822元。而屯門NAPA亦錄洋房成交，實用面積1,763方呎，做價2,803.2萬元，呎價15,900元。

另外，山頂種植道11號項目的7座洋房，將全數用作出租。周三(24日)會首次以招標形式推出1號屋招租。該洋房面積超過1萬方呎，料租金將破紀錄。