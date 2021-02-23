全球晶片缺貨阻礙生產　分析員憂慮更大危機在後頭

全球晶片爆大缺貨，帶動費城半導體指數創下新高，不少業界人士預期，這波晶片短缺將延續至今年底。華爾街分析員亦指出，目前晶片業面臨供不應求的「完美風暴」，短期內問題難以解決。不過有人擔憂，業界搶貨「重複落單」，未來或出現庫存危機。

新冠肺炎疫情推動「宅經濟」商機，包括筆記簿型電腦及個人電腦等消費性產品熱賣。另外，全球出現車用晶片荒，導致豐田、本田、福士、福特等大車廠紛紛關閉部分生產線，迫使德、日、美等國政府向台積電求助，都促使已經緊張的晶片需求雪上加霜。

外媒引述Lopez Research首席分析員Maribel Lopez表示，晶片業正面臨供不應求的「完美風暴」，除非經濟出現大崩盤，否則問題無法迅速解決。

摩根大通分析員Harlan Sur亦指出，晶片製造商出貨量較當前需求短缺10%至30%，供應至少需要3至4季才能趕上需求，之後再花1至2季時間讓客戶和通路端庫存回升到正常水平。

Susquehanna Financial分析員Christopher Rolland則表示，預估春季晶片短缺會更嚴重，因為晶片交貨期超過14周，為2018年以來最長時間。不過長遠來看，若廠商沒有好好管理入貨量，可能會因搶貨而出現重複下單，造成供應過剩的危機。

Stifel分析員Matthew Sheerin稱，未來幾季供需失衡問題仍然無法解決，憂慮供應鏈中斷和原料成本增加問題，多過重複落單。