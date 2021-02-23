各讓一步？澳洲政府願修訂新聞議價草案　Fb獲解禁

澳洲政府近日就付費轉載新聞與美國社交網巨頭Facebook(Fb)鬧僵，Fb今(23日)發聲明指，與澳洲政府談判後達成協議，對方願意修改草案，公司將撤回上周四(18日)全面封殺澳洲新聞內容的決定，日內恢復讓澳洲傳媒機構分享新聞資訊。目前未知雙方協議內容。

Fb早前因不滿澳洲推動《新聞傳媒議價法令》，於是禁止所有澳洲媒體與Fb用戶分享及查看新聞連結。Fb表示，經過進一步討論後，滿意澳洲政府同意數項修訂，對方亦承諾處理公司對允許平台與媒體達成商業協議的核心關注，感謝過去一周與澳洲財長弗呂登貝格與通訊部長弗萊徹的有建設性對話。

弗呂登貝格指，聯邦政府會再修訂《新聞傳媒議價法令》，多謝Fb行政總裁朱克伯格參與磋商，形容Fb再與澳洲友好，指這是艱辛過程。他透露，Fb將按旗下新聞應用程式框架與傳媒機構訂立轉載新聞內容的商業協議。

此前，美國微軟公司與歐洲傳媒機構周一(22日)聯手向歐盟施壓，促請監管當局要求網上平台與新聞機構就分攤利潤有爭拗時，需尋求第三方仲裁。