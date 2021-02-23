不用再「宅」？歌詩達郵輪料3月底復航

外媒報道，嘉年華郵輪集團旗下意大利歌詩達郵輪公司即將準備恢復航行，該集團表示，3月底起，包括歌詩達翡翠號、耀目號將陸續執行航程，目前已有三個航程敲定出發時間，將率先為歐洲旅客恢復服務。

報道引述歌詩達郵輪公司表示，此次復航由2020年正式於歐洲開始服役的歌詩達翡翠號Costa Smeralda為先鋒，預計於3月27日起自意大利開始巡迴3至7天的的航程，行經薩沃納、拉斯佩齊亞、羅馬奇維塔韋基亞、拿玻里、西西里島美西納以及意大利撒丁島的首府卡利亞里。

自同年5月1日開始，歌詩達翡翠號將回歸著名的的西地中海航線，為期一周遊經意大利薩沃納、羅馬、巴勒莫，法國馬賽，以及西班牙巴賽隆納、帕爾馬等地。接續由歌詩達耀目號Costa Luminosa自5月2日開始執行她在希臘和克羅地亞一周的航程。

該公司表示，將持續與國際和各地主管單位緊密合作，透過強化健康安全評量以及實施符合國際在地規範的歌詩達郵輪防疫準則，陸續計劃在意大利以及世界其他區域準備重啟服務。

據報該公司的防疫準則含括了整個完整的郵輪體驗，包含了船上與岸邊的措施整合，並已在過去數個月中看到執行的成績。準則中涵蓋控制載客量、執行全體組員與旅客拭子檢測、郵輪出入體溫檢測、健康防護岸上觀光、落實隨時保持社交距離、船上新服務措施、強化符合標準的衞生及醫療服務等。