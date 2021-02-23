美匯曾跌穿90關　油價飆逾1%　道期升75點

2021年02月23日 16:11
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    美匯指數日內一度跌穿90關，低見89.94，最新報90.04；港匯報7.7531；離岸人民幣(CNH)企6.4616；美元兌日圓升上105.14；歐元報1.2165；英鎊漲至1.4082。金價1,811美元上落。油價升逾1%，布油報66.05美元，紐油處62.39美元。道指期貨升75點。
    ●市後關注點
    -18:00 歐元區1月消費物價指數(CPI)
    -22:00 美國12月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
    -23:00 美國2月消費者信心指數
    ●恒生指數全日升312點或1.03%，報30,632點。主板成交超過2,674億元。滙豐控股一如預期恢復派息，股價午後曾升6.4%，高見49.5元，收市僅升0.43%至46.7元。股王騰訊收市跌0.91%，報707元。https://bit.ly/3pM9oHi
    -經內地入境澳門今起毋須隔離，濠賭股普遍做好。
    ●公司業績：
    -滙豐去年列帳基準稅前利潤跌34%，恢復派息0.15美元。
    -滙豐午後股價曾飆逾半成，恒生升1.6%。
    -滙豐祈耀年料年內表現審慎樂觀，短期不回購股份。
    -恒生銀行去年少賺32%，第4次中期息2.8元。
    ●滬綜指收跌6點，外資淨買入逾6億人民幣。https://bit.ly/2NpoV2W
    ●鱷王達利奧：首千大美國企業中，5%股價泡沫化。
    ●SEMI：1月北美半導體設備出貨金額創歷史新高。
    ●晶片「斷糧」危機，華為堅持保留手機業務陷窘境。
    ●末日博士警告比特幣受大規模操控，蓋茨籲勿沾手。
    ●分析：2025年福士汽車將成全球最大電動車生產商。
    ●貝萊德看淡信貸及政府債券，繼續看好股票。
    ●日本去年新生兒初值創新低，結婚數字降至二戰後最少。
    ●比特幣創新高後急插水，分析：還不是黃金一樣的避險資產。
    ●調查：Apple上季手機銷量超越三星居首　華為急瀉四成。
    ●不用再「宅」？歌詩達郵輪料3月底復航。
    ●中國經濟：
    -廣州1月新盤按年漲價5.9%，深圳二手樓價飆15%。
    -關係破冰？傳印度將批准45項來自中國的投資提議。
    -調查：2021年中國市場電動汽車銷量料增逾50%。
    -中國連續第五年成為德國最大貿易夥伴。
    -去年中國5G連接數目逾2億，佔全球87%。
    -加快布局A股市場！31家外資私募管理規模達200億人幣。
    -渣打料中美關係2年內有改善，惟特朗普策略猶存。
    ●證監會上季虧轉盈賺2.69億元，投資收益大增。
    ●港樓價連續11年全球最難負擔，不吃不喝20.7年才可買樓。