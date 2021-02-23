美匯曾跌穿90關 油價飆逾1% 道期升75點
2021年02月23日 16:11
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美匯指數日內一度跌穿90關，低見89.94，最新報90.04；港匯報7.7531；離岸人民幣(CNH)企6.4616；美元兌日圓升上105.14；歐元報1.2165；英鎊漲至1.4082。金價1,811美元上落。油價升逾1%，布油報66.05美元，紐油處62.39美元。道指期貨升75點。
●市後關注點
-18:00 歐元區1月消費物價指數(CPI)
-22:00 美國12月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
-23:00 美國2月消費者信心指數
●恒生指數全日升312點或1.03%，報30,632點。主板成交超過2,674億元。滙豐控股一如預期恢復派息，股價午後曾升6.4%，高見49.5元，收市僅升0.43%至46.7元。股王騰訊收市跌0.91%，報707元。https://bit.ly/3pM9oHi
-經內地入境澳門今起毋須隔離，濠賭股普遍做好。
●公司業績：
-滙豐去年列帳基準稅前利潤跌34%，恢復派息0.15美元。
-滙豐午後股價曾飆逾半成，恒生升1.6%。
-滙豐祈耀年料年內表現審慎樂觀，短期不回購股份。
-恒生銀行去年少賺32%，第4次中期息2.8元。
●滬綜指收跌6點，外資淨買入逾6億人民幣。https://bit.ly/2NpoV2W
●鱷王達利奧：首千大美國企業中，5%股價泡沫化。
●SEMI：1月北美半導體設備出貨金額創歷史新高。
●晶片「斷糧」危機，華為堅持保留手機業務陷窘境。
●末日博士警告比特幣受大規模操控，蓋茨籲勿沾手。
●分析：2025年福士汽車將成全球最大電動車生產商。
●貝萊德看淡信貸及政府債券，繼續看好股票。
●日本去年新生兒初值創新低，結婚數字降至二戰後最少。
●比特幣創新高後急插水，分析：還不是黃金一樣的避險資產。
●調查：Apple上季手機銷量超越三星居首 華為急瀉四成。
●不用再「宅」？歌詩達郵輪料3月底復航。
●中國經濟：
-廣州1月新盤按年漲價5.9%，深圳二手樓價飆15%。
-關係破冰？傳印度將批准45項來自中國的投資提議。
-調查：2021年中國市場電動汽車銷量料增逾50%。
-中國連續第五年成為德國最大貿易夥伴。
-去年中國5G連接數目逾2億，佔全球87%。
-加快布局A股市場！31家外資私募管理規模達200億人幣。
-渣打料中美關係2年內有改善，惟特朗普策略猶存。
●證監會上季虧轉盈賺2.69億元，投資收益大增。
●港樓價連續11年全球最難負擔，不吃不喝20.7年才可買樓。