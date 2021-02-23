恒生銀行冀維持漸進式派息　未計劃凍結招聘或裁員

恒生去年分區全職員工大減約760人或7.33%，鄭慧敏解釋，主要是自動流失，因為去年經營環境比較困難，加上經營趨於自動化，未有立刻補充新人手。至於今年人手數目將取決於今年經濟環境，但暫未有凍結招聘或裁員計劃。

該行去年淨利息收入按年減少17%至269億元，淨利息收益率按年收窄47點子至1.73%。財務總監梁永樂指出，去年第三、四季淨息差為1.51%及1.52%，基本持平，淨息差下跌空間仍有，但相信對淨利息收入壓縮幅度不大。

該行去年預期信貸損失提撥(ECL)按年升49%至27.38億元，當中下半年新增撥備比上半年有所減少。風險監控總監楊志良表示，ECL模型具有前瞻性，反映該行的經濟預測及展望，而今年撥備會否有所改善則視乎經濟復甦步伐。

貸款業務方面，商業銀行業務總監林燕表示，生意於去年下半年已經趨穩，市場對貸款有需求，但未見強勁增長。

個人銀行服務方面，執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫻表示，當局將二手樓放按揭保險樓價上限後，按揭保險申請宗數較未放寬前增加1倍。加上預計樓市成交活躍，將帶動按揭業務錄增長。