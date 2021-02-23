財匯局介入康宏財報審計　「保留意見不足以傳達嚴重性」

財務匯報局公布，展開了就康宏控股有限公司2017、2018和2019年度財務報表審計的調查。

康宏於2021年2月18日發布了由中匯安達會計師事務所有限公司所審計之上述三個年度的財務報表和審計報告。

中匯對於相關年度的財務報表發出保留意見，這意味着除特定的例外情況外，中匯確認相關年度的財務報表已按照適用的財務匯報要求妥為編制。中匯表示受多種例外情況影響，因而無法取得必要證據以發出無保留意見。

若此類例外情況的未知影響可能是重大及廣泛的，核數師並不允許發表保留意見。相反，他們須退出審計或在審計報告中表明他們未能對財務報表表示意見，因為在該情況下，發出保留意見並不足以傳達情況之嚴重性。

如果例外情況的影響不限於財務報表的特定要素、帳目或項目，或代表財務報表的很大部分，便會定義為廣泛的影響。

在考慮了中匯所描述的例外情況的性質和程度後，財匯局認為有理由對中匯、項目合夥人及項目質素監控審視員作出調查是否或可能就康宏的2017、2018和2019年財務報表發表適當審計意見。

鑑於康宏延遲發布財務報表、有關的審計意見對康宏上市地位的潛在影響，以及公眾就下列情況提出的問題，財匯局已立刻展開調查：

• 所謂的「謎網」的存在以及對康宏的某些交易的實質和商業理據；

• 就康宏的某些交易涉嫌串謀詐騙而正在進行的法律程序；

• 康宏根據FTI進行的調查而發布的資料；及

• 中匯前任的核數師退出審計工作，並在此情形下向康宏提供的資料。

財務匯報局指出，在這種情況下，要維持公眾對上市實體審計質素的信心，需要本局具透明度的監管行動。