滙控復派息「守得雲開」？一計股息率僅得...
2021年02月23日 19:15
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滙豐控股(00005)終於恢復派息，每股15美仙，以今日(23日)收市價計算股息回報率2.48厘，一如美資券商摩根士丹利上月所言，比起電訊或公用股「失色」。雖然滙控今日表明2022年起目標派付比率過渡至每股普通股列帳基準盈利的40%至55%之間，但距離當下尚遠。
《東網》根據Wind綜合券商2020年每股盈利預測計算，中國移動(00941)和中國海洋石油(00883)經歷近日報復式反彈後，現時股息回報率依然分別有6.27及4.51厘。中移去年3月說過要「保持2020年全年股息派息平穩」，若去年跟2019年一樣每股派3.25元，股息回報率仍有5.81厘。中海油的指引則是股息回報率相比國際上同樣從事上游勘探業務的公司更加吸引。
不過，更高息的機會應該是中國神華(01088)，事關該公司去年3月提出把2019至2021年度每股派息比率提高到最少50%，因此按照券商2020年盈利預測中位數有2.03元人民幣計算，股息回報率以周二收市價計算有8.04厘。而每年從香港政府收取一筆東江水費用的粵海投資(00270)，綜合預測股息回報率都有4.67厘。