股市升勢帶旺新盤市場　豪宅買家入市積極

股市升勢持續，資金亦加速流入新盤市場。市區兩大新盤本周內連環開售，其中啟德全新項目的收票反應踴躍。同時，各區特色戶及洋房繼續湧現大額交投，反映豪宅買家入市態度相當積極。

GRANDE MONACO收近600票 周六賣102伙

市區新盤連環開售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德GRANDE MONACO認購反應踴躍，暫已錄得近600張入票登記。公司剛落實首輪銷售安排，本周六(27日)開售88個單位，實用面積由345至961方呎，折實售價由766.2萬港元起，呎價介乎21,829至27,063元，折實平均呎價24,124元，本周五(26日)截止接受認購。

該盤同日亦推出14伙三、四房大戶標售，即當天合共推出102伙。因應市場需求，樓盤日前原價加推2號價單，提供50伙，折實平均呎價24,661元。而首兩張價單共推出118伙，折實平均呎價24,183元。

他透露，系內同區OASIS KAI TAK剛售出低座D座特色戶，實用面積910方呎，連179方呎花園，售價2,622.8萬元，呎價28,822元。而屯門NAPA亦錄洋房成交，實用面積1,763方呎，做價2,803.2萬元，呎價15,900元。

另外，山頂種植道11號項目的7座洋房，將全數用作出租。周三(24日)會首次以招標形式推出1號屋招租。該洋房面積超過1萬方呎，料租金將破紀錄。

安峯首輪銷售賣出數個單位

牛年首個登場新盤正式開售，華懋集團旗下觀塘安峯，周二(23日)首推68伙發售，當中包括16伙以招標形式銷售。市場消息透露，即晚共錄數伙獲得認購。

翰林峰特色售近3500萬 呎價4.75萬屬項目次高

新盤特色戶續現高價承接。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，西營盤翰林峰剛錄頂層連天台及平台特色戶大額成交，單位為第5座39樓A室，實用面積726方呎，附設合共263方呎平台及172方呎天台，屬兩房一套房連雙儲物房間隔，成交逾3,449.95萬元，呎價約47,520元屬項目次高。項目至今累售642伙，佔全盤逾99.5%，套現逾57.64億元，現時僅餘3伙待售，當中包括2伙連平台特色戶。

富豪‧山峯洋房逾1.1億沽 呎價36860元

上述獨立屋為四房四套間隔，由地庫至天台共樓高5層，實用面積3,026方呎，花園面積為 2,002方呎，更設有私家泳池。地下入口為前花園，連接設有落地玻璃的廚房，後花園則與客廳連成一線，屋內設有升降機，可直達地庫停車場，頂層天台面積則達585方呎。

該集團執行董事兼首席營運官范統表示，項目於兩日內連錄成交， 成績令人鼓舞，是牛年開始的好兆頭。近日豪宅市場極為暢旺，一眾有實力買家逐漸釋放購買力，展望今年的樓市氣氛會持續熾熱。

深水灣徑8號推出分層大宅下周一標售

南豐集團等壽臣山項目深水灣徑8號，發出新銷售安排，以招標形式推出第1座9B單位標售，實用面積3,641方呎，招標日期為3月1日上午10時至11時正。

Silversands一房戶呎價近2.3萬元獲承接

帝御‧嵐天單日連沽兩伙

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，單日連環沽出兩個單位，其中7座9樓單位17，實用面積352方呎，成交價569.95萬元，呎價16,192元。而同座7樓單位17，面積相同，以550.46萬元賣出，呎價15,638元。