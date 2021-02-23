美孚新邨大兩房放盤一周即售　呎價14235元

二手交投持續暢旺，荔枝角美孚新邨「大兩房」單位，放盤僅一星期，即售800萬元，呎價14,235元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城西園長蓁閣低層E室，實用面積約529方呎，兩房間隔，近日以892萬元交吉形式沽出，實用呎價約16,862元，原業主於1983年3月以約30.7萬元購入，持貨至今約38年，現轉手帳面獲利約861.3萬元，物業大幅升值約28倍。

●銅鑼灣樂聲大廈A座高層3室，實用面積390方呎，兩房間隔，望樓景，以673.8萬元易手，實用呎價17,277元，新買家屬於用家，原業主於2010年以340萬元買入，持貨11年帳面獲利333.8萬元，單位升值接近1倍。

●北角海峰園崇峰閣中層E室，實用面積675方呎，兩房間隔，享煙花景，獲區外換樓客以約1,300萬元承接，實用呎價19,259元，原業主於2009年7月以496萬元購入上址自住，持貨近12年至今轉手，帳面獲利804萬元。

●鰂魚涌太古城2月已錄33宗買賣，該盤恒天閣高層F室，實用面積567方呎，兩房間隔，最新叫價約1,250萬元，議價後以意頭價1,218萬元成交，實用呎價約21,481元，新買家為同區用家。

●鰂魚涌匯豪峰低層A室，實用面積363方呎，一房間隔，望樓景，以14,500元租出，實用呎租40元，原業主於2009年8月以292萬元買入，持貨12年，租金回報近6厘。

●西灣河逸濤灣秋盈軒高層A室，實用面積約566方呎，兩房間隔，開價約1,300萬元，議價後以1,268.8萬元成交，實用呎價約22,417元，原業主於2008年5月以約590萬元購入，是次轉售帳面獲利約678.8萬元，物業升值約115%。

●柴灣居屋樂軒臺5座中層A室，實用面積約580方呎，三房設計，未補價第二市場開價588萬元，終以約570萬元成交，實用呎價約9,828元，新買家為綠表客，原業主於1995年7月以約136.65萬元購入，轉售帳面獲利約433.35萬元，單位升值約317%。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀道6號中層C室，實用面積562方呎，大兩房間隔，由遺產承辦人放售，最初開價828萬元，放盤僅一星期，獲買家誠意打動，以800萬元沽出，實用呎價14,235元，新買家為同區上車客。

●長沙灣碧海藍天5座高層G室，兩房間隔，實用面積約501方呎，以950萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後輕微減價25萬元，以約925萬元成交，實用呎價約18,463元，新買家為首置客，睇樓1次後即入市。

●西南九龍君滙港1座低層B室，實用面積846方呎，套三房間隔，另設工人套房，最初開價1,980萬元，買賣雙方議價後，終降價80萬元，以1,900萬元易手，實用呎價22,459元。

●西南九龍浪澄灣7座中高層E室，實用面積約560方呎，兩房設計，享海景，近日以1,208萬元沽出，實用呎價約21,571元，原業主於2013年11月以約936萬元購入，持貨約8年轉手帳面獲利約272萬元，物業升值約29%，屋苑現時有約160個單位放售，叫價由1,000萬元起。

●旺角利奧坊‧曉岸2座高層H室，實用面積252方呎，一房間隔，設開放式廚房，擁露台，最新以580萬元成交，實用呎價23,016元，原業主於20015年11月以459萬元入市，持貨逾5年沽出帳面獲利121萬元離場，單位升值26%。

●牛頭角淘大花園H座高層C室，兩房間隔，實用面積約391方呎，以約13,500元放租，吸引外區客洽詢，議價後減價500元，以約13,000元租出，實用呎租約33.2元，新租客為韓國人，睇樓兩次後決定承租。

●黃大仙鑽嶺低層H室，實用面積239方呎，一房一廳間隔，外望景觀開揚，原開價470萬元，累減15萬元或3.2%，最終以455萬元成交，實用呎價19,038元，原業主於2015年購入上址，當時作價387萬元，持貨6年至今沽貨，帳面獲利68萬元，單位期內升值約18%。

●茶果嶺麗港城2月暫錄21宗二手買賣，有望突破上月全月28宗交投量，平均實用呎價約14,700元，其中15座高層G室，實用面積517方呎，兩房間隔，議價後以830萬元易手，實用呎價16,054元，新買家為用家。

●將軍澳首都3座左翼高層D室，實用面積705方呎，套三房間隔，另設儲物房，議價後以948萬元成交，實用呎價13,447元，原業主於2015年1月以620萬元買入單位，持貨6年帳面獲利328萬元，單位升值約53%。

●將軍澳中心8座高層C室，實用面積406方呎，兩房間隔，單位價低於800萬元，可承做較高成數按揭，吸引於荔枝角區租樓多時之用家承接，成交價745萬元，實用呎價約18,350元，原業主於2006年7月以187.5萬元購入，是次轉手帳面獲利557.5萬元。

●將軍澳豪庭高層E室，實用面積467方呎，兩房間隔，望內園景，今年1月放盤，原叫價808萬元，「象徵式」議價後減2萬元，最終以806萬元成交，實用呎價17,259元，原業主於2005年以約263萬元一手購入作長線投資收租之用，持貨16年轉手帳面獲利約543萬元，單位升值約2.1倍。

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新界區

●東涌藍天海岸6座中低層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望山景，近日以703.8萬元沽出，實用呎價約14,363元，原業主於2004年11月以約203.8萬元購入，持貨至今約16年轉手帳面獲利約500萬元，物業升值約2.5倍，屋苑本月累錄約11宗二手買賣。

●東涌2月累錄約76宗二手買賣，指標屋苑映灣園佔27宗，其中3座高層D室，實用面積636方呎，三房間隔，向東南，享海景，叫價790萬元，議價後以755萬元沽出，實用呎價11,871元，共減35萬元或4.4%，新買家為用家，首次置業入市。

●馬灣珀麗灣23座高層F室，實用面積約532方呎，兩房間隔，開價約720萬元放盤約1個月，獲外區年輕上車客洽商承接，議價後終以700萬元成交，實用呎價約13,158元，另一成交單位為珀麗灣31座低層C室，實用面積約575平方呎，開價約670萬元放盤，新近獲一對新婚夫婦以616萬元承接，實用呎價約10,713元。

●荃灣縉庭山3座低層C室，實用面積約543方呎，兩房間隔，望山景，放盤4個月，原叫價750萬元，經議價後減價5萬元或約0.7%，至近日獲用家以745萬元承接，實用呎價約13,720元，上述為屋苑本月首宗二手買賣，屋苑的兩房單位入場價由730萬元起。

●屯門居屋兆康苑兆泰閣高層3室，實用面積467方呎，兩房間隔，去年12月放盤，已補價自由市場叫價520萬元，新近零議價沽出，實用呎價11,135元，新買家為外區上車客，零議價下照入市，原業主則於2016年10月以自由市場價350.8萬元買入，持貨約4年轉售，帳面獲利169.2萬元，單位期內升值48%。

●屯門區本月累錄約125宗二手買賣，包括怡峰園3座中層D室，實用面積527方呎，兩房間隔，本月初放盤，叫價608萬元，無樓睇，減價18萬元，以590萬元沽出，實用呎價11,195元，新買家為上車客，睇樓一段時間，見近期樓市成交暢旺，睇相後爽快拍板購入自用，原業主於2017年9月以498萬元買入，持貨約3年半轉售，帳面獲利92萬元或18%。

●屯門豫豐花園10座低層G室，實用面積450方呎，兩房間隔，吸引一名上車客洽購，原叫價540萬元，議價10萬元，即以530萬元成交，實用呎價11,778元，新買家為一名「90後」，之前與家人居於區內，最近儲夠首期，立即置業。

●屯門居屋置樂花園4座高層F室，實用面積584方呎，三房兩廳間隔，獲同屋苑換樓客垂青，沽出兩房單位後，即購入上述大單位，已補價自由市場以555萬元成交，並一筆過付款購入，實用呎價9,503元。

●天水圍居屋天祐苑B座高層2室，實用面積598方呎，兩房一廳間隔，決定以每月11,500元租入，實用呎租19.2元，如以現時同類型單位銀行估值約615.5萬元計算，租金回報率約2.2厘。

●天水圍居屋天富苑A座高層1室，實用面積650方呎，三房兩廳間隔，新買家為區內綠表客，原業主有議價空間，累減12萬元後，於未補價第二市場以468萬元成交，實用呎價7,200元。

●元朗PARK YOHO Milano第33B座低層B室，實用面積658方呎，三房間隔，獲租客以15,000元租入，實用呎租約23元，新租客為區內客。

●元朗采葉庭3日錄5宗買賣，包括9座中層H室，實用面積460方呎，兩房間隔，叫價620萬元，微減2萬元，以618萬元沽出，實用呎價13,435元，原業主於2003年12月以約121萬元買入，持貨約17年，帳面獲利約497萬元，升值約4.1倍。

●上水蔚翠花園4座高層A室，實用面積約729方呎，套三房間隔，日前以728萬元沽出，實用呎價約9,986元，原業主於2012年10月以約380萬元購入，持貨至今8年帳面獲利約348萬元或約92%，屋苑2月累錄2宗二手買賣，現時約有23個單位放售，最低叫價由618萬元起。

●粉嶺公屋祥華邨祥和樓中層3室，實用面積424方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價230萬元，放盤3日，速獲同區綠表客以228萬元承接，實用呎價5,377元，原業主於2012年5月購入上址，當時作價33.89萬元，持貨近9年至今轉售帳面獲利194.11萬元，期內升值逾5.7倍。

●粉嶺牽晴間6座低層H室，實用面積約384方呎，兩房間隔，叫價540萬元，日前終以533萬元沽出，減價7萬元或約1.3%，實用呎價約13,880元，原業主於2017年10月以約443萬元購入，持貨約3年多轉手帳面獲利約90萬元，物業升值約20%。

●沙田希爾頓中心B座高層6室，實用面積412方呎，兩房間隔，議價後以668萬元易手，實用呎價16,214元，原業主於2011年以300萬元入市上址，持貨10年帳面賺約368萬元離場。

●沙田第一城2月錄22宗買賣，最新錄45座中層C室，實用面積304平方呎，兩房間隔，議價後以558萬元易手，實用呎價18,355元，原業主則於2015年以365萬元購入，持貨6年沽出帳面獲利193萬元，單位升值約53%。

●沙田御龍山2座中層D室，實用面積559方呎，兩房間隔，議價後最終以970萬元易手，實用呎價17,352元，原業主於2012年以573萬元購入，持貨約9年帳面獲利約397萬元，單位期內升值約69.3%。

●大圍曉翠山莊14座中層B室，實用面積1,236方呎，獲買家以1,720萬元連車位承接，實用呎價13,916元，原業主於2017年12月以1,530萬元連車位購入，持貨3年多至今沽售帳面獲利190萬元，單位期內升值約12%。

●大圍盛薈2座北翼低層B室，實用面積959方呎，套四房間隔，原先開價1,500萬元，放盤2個月，減價20萬元，減幅1.3%，最終以1,480萬元沽出，實用呎價15,433元。

●馬鞍山新港城K座中層3室，實用面積338方呎，兩房間隔，以618萬元易手，實用呎價18,284元，原業主於2015年以467萬元購入，持貨6年帳面獲利151萬元離場，單位升值約32.3%。

●西貢匡湖居1期單號屋，四房連工人房間隔，享海景，連花園，叫價3,180萬元，累減332萬元，減幅約10.4%，以2,848萬元成交，原業主於2017年12月購入，當時作價2,828萬元，持貨4年多至今將物業沽售，帳面獲利20萬元，扣除交易開支料少蝕離場。

●西貢柏濤軒單號屋，套三房間隔，享山景，附設天台，叫價1,800萬元，累減272萬元，減幅達15.1%，以1,528萬元成交，原業主於1994年9月購入上址，當時作價540萬元，持貨逾26年帳面升值約1.8倍。

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