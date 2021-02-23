觀塘工廈6年蝕讓20萬元　祥華邨放盤3日獲承接

政府撤銷工商舖雙倍印花稅，帶動非住宅物業交投向上，惟部分個案仍需損手離場。觀塘開源道55號開聯工業中心A座中層單位，以1,050萬連租約成交，原業主持貨逾6年蝕讓20萬元離場。

萊斯梁雪芬透露，上述物業面積約1,787方呎，以1,050萬連租約成交，平均呎價約5,876元，，較市值呎價約6,100元略低。該單位租金回報率約4厘，原業主於2014年以1,070萬元購入。她指出，自撤辣後，觀塘區工商物業成交大增，較之前增加達約兩倍。該行梁韞怡表示，長沙灣道時信中心地舖，面積約1,333呎，以市價約2400萬連約放售，平均呎價約18,000元，市場月租料達約4萬元。

此外，商舖市場交投續旺。消息人士透露，荃灣德士古道36至60號東亞花園一個單號地舖，建築面積約1,450呎，原先叫價約3,000萬元，累減約620萬元，劈幅約21%，以約2,380萬元易手，屬市價。該舖租客為地產代理及凍肉店，月租金共約6.3萬元，回報率約3.2厘。原業主2011年9月以900萬買入，舖位逾9年升值約1.64倍或約1,480萬元。據資料顯示，灣仔皇后大道東97號地下，面積約700方呎，以4,600萬元售出，呎價約6.57萬元。

●祥華邨放盤僅3日獲承接

近期資助房屋交投稍為增加，但仍錄得個別低價個案。青衣居屋青宏苑兩房戶，劈價後於未補價第二市場以568萬元沽出，創逾兩年新低。

中原蔡偉明稱，該區單日連錄兩宗居屋買賣，上述項目B座中層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，去年11月叫價650萬元，原業主已購入新單位，有套現需要，遂減價82萬元沽，呎價約11,225元。同日青華苑B座中層10室，已補價自由市場賣517萬元。

屯門居屋置樂花園亦連環錄得成交。祥益林偉光表示，該屋苑兩房業主，沽出自住單位後，即時於自由市場以555萬元購入同項目4座高層F室三房戶，並一筆過付清樓價，以單位實用面積584方呎計算，呎價約9,503元。

港島二線居屋錄承接。美聯佘錦驊透露，柴灣樂軒臺5座中層A室三房戶，實用面積約580方呎，於第二市場以588萬元放售，終獲綠表客以約570萬元買入，呎價約9,828元。

事實上，據中原一份報告指出，1月份居屋第二市場買賣成交暫錄103宗，總值5.34億元，按月分別顯著上升39.2%及39.8%。

此外，公屋盤近日都有捧場客。世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺祥華邨祥和樓中層3室，實用面積約424方呎，兩房間隔，第二市場開價230萬元，放盤僅3日，速獲同區綠表客以228萬元承接，呎價約5,377元。