數碼通半年純利微升　擬推免費試用吸引5G客

業績公告顯示，該公司去年下半年服務收入及其他相關服務按年倒退9.94%至21.72億元，主要是漫遊收入大幅下跌所致，並導致流動服務每月每戶平均收入(ARPU)亦按年下滑12.88%至196元。科技總裁鄒金根坦言，漫遊收入需要一段較長時間始能恢復。

不過，公司指，流動ARPU與去年上半年相比已經企穩，而且已有接近一成流動網絡客戶轉用5G計劃，反應比預期理想。副主席馮玉麟稱，現時已有超過10萬名客戶升級轉用5G，惟潛在發展空間依然巨大，因為很多人有5G手機卻未上5G，將推出免費試用吸引客戶。

鄒金根相信，以每月多付50至100元就可升級，客戶合約到期時會樂意升級到5G。市場及銷售部主管林寶彤謂，目前未有需要調整5G月費。

另外，馮玉麟稱，5G家用寬頻客戶比預期多，速度比固網寬頻快約45倍，價格亦相當有競爭力，主要客戶加入為追求速度，又或家中有多個設備需要上網的客戶，但暫時無意取代固網寬頻業務。他補充，截至今年6月底止全個財年資本開支逾6億元，2020年至2024年的資本開支將與之前5年相似。

就港府推「太空卡」實名制諮詢，馮玉麟表示，現時公司仍在評估影響，暫時覺得不會很大，因為預付（儲值卡）業務方面大部分來自本來就行實名制的「自由鳥」。