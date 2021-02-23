納指瀉500點後回穩　Tesla再挫逾13%

科技股慘遭洗倉，觸發美股爆小型股災，及後聯儲局主席鮑威爾釋出鴿派信號，美股跌勢稍為回穩！道指目前報31,343點，跌178點或0.57%；標指報3,841點，跌34點或0.9%；納指日內最多插500點至13,000點邊緣，目前報13,236點，跌296點或2.19%。

受外圍波動拖累，港股期指夜市目前30,382點，跌201點，低水251點。

市場憂慮通脹升溫削弱股市吸引力及美國提早加息。聯儲局主席鮑威爾表示，通脹率仍低於2%的長期目標，在受重創的行業，通脹仍然「特別疲軟」。

他續指，該局不會僅僅為了應對強勁的勞動力市場而收緊貨幣政策．重申將保持利率接近零，直到充分就業和通貨膨脹上升到2%，並有望在一段時間內適度超過2%，承諾聯儲將使用所有工具。

另外，大量投資比特幣，被指「不務正業」的電動車公司特斯拉(Tesla)周一股價狠挫8.5%，創去年9月以來最傷。周二早段續瀉13%，至619.5美元，現較1月份的52周高位回落31%，技術上步入調整。

【22:30】債息上升對美股的陰霾揮之不去，以估值高企的科技股首當其衝，拖累納指周一(22日)重挫341點或2.46%，周二(23日)早段仍未止瀉，再跌339點，報13,193點，而道指亦跌115點，報31,406點；標指跌35點，至3,840點。

重磅科技股中，微軟、蘋果公司(Apple Inc.)及亞馬遜，股價周一跌介乎2%至3%，周二早段，Apple報123.34美元，跌2.11%。

富國銀行股價早段報37.04美元，跌2.09%，該行同意出售資產管理部門予私募基金GTCR，作價21億美元；串流音樂網站Spotify宣布在85個國家推出服務，令市場覆蓋地域增近倍，股價早段挫9.42%至330.24美元。

業績方面，美國最大家居裝修產品零售商家得寶(Home Depot)去年第四季純利增長15.3%至28.6億美元，收入升25%，至322.6億美元，兩個數字均好過預期。惟市場憂慮增長難以維持，家得寶股價周二早段報265.88美元，跌4.92%。

梅西百貨(Macy's)1年來首錄季度盈利，經調整後每股賺80美仙，遠勝預期的12美仙，股價早段升3.74%至15.53美元。

另外，遊戲公司Roblox落實3月10日以直接上市方式在紐交所掛牌上市，該公司1月從私人市場集資逾5億美元，估值達295億美元，不足1年飆6倍，主要受惠「宅經濟」在疫下蓬勃發展，使其用戶去年底升至近3,300萬，按年升83%。