【產經評論】滙豐息誘力有限　重拾霸氣甚艱難

去年滙豐控股受英國條例所限而要暫停發放股息，引來香港股民極大憤怒。時隔近一年，該集團終能施小恩小惠，有息收固然可喜，但其實，滙豐的前路非單靠派息就可變得光明，身處數碼化和逆全球化的大趨勢下，行業競爭和地緣政治風險的挑戰，才是危機所在！

滙豐在港發迹，在港成長，可謂「生於斯，長於斯」，為3大發鈔銀行之一。近年歐美經濟不景氣，香港成為主要利潤來源。可是去年首季全球爆發疫情，英國在極端情況下宣布限制金融機構派息，而在港上市的滙豐，就因為註冊總部在英國，即使最賺錢的地區是大中華，也須無奈地跟隨監管部門指示，令一眾長揸滙豐的「食息族」大失預算，怒氣沖天實屬正常。

雖然是次集團恢復了派息，但不再設以股代息選擇，且亦沒有承諾如疫前般定期派發季度股息，僅表示中期業績時會考慮「派糖」。故在股息問題上，仍未算完全復常。誠然，管理層決定派息與否實在情非得已，皆因圍繞滙豐更大的挑戰，在於過去兩年中美爭霸愈演愈烈，逆全球化大行其道，在貿易、金融及科技戰下，世界產業鏈發生重大轉變，廠商為了避免受關稅和制裁措施影響，部分選擇去中國化，並增加「當地產、當地銷」的本土化策略。此外，以美國為首的西方國家，欲聯手圍堵中國，滙豐這類既具英資背景，又依靠中、港市場取得重要盈利來源的企業，如今處於中、西兩大陣營的夾縫之中，如何取捨自處，仍為一大疑問。

過去滙豐標榜「環球金融、地方智慧」的全球化定位，左右逢源；如今卻變成「豬八戒照鏡，裏外不是人」，全球化模式大而無當，不合時宜。未來必須檢討發展戰略，甚而透過遷冊、重組、分拆等安排，針對地區業務，做強做專，以迎合全球經濟發展的新趨勢。

再者，疫下在家工作、消閒娛樂等新趨勢，使科技企業主導經濟，滙豐相形見絀。一家中資短片影音企業上市未滿月，市值可倍升至等於兩家滙豐，在在說明全球營商和生活模式變了。隨着科網巨企一家接一家誕生，金融科技發展一日千里，過去是「王者」的傳統金融巨企光環已大為褪色。如何加快推動業務數碼化、降低成本、善用大數據，提升客戶便利度和營運效率，並發掘跨行業戰略合作，都是滙豐須面對的難題。

這家百年老店刻下須決心求新求變，方能免於被時代淘汰！相比之下，派息小事一樁而已。