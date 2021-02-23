鮑威爾：通脹仍疲弱　經濟前景高度不明朗

投資者押注新冠肺炎疫苗應用下，各地經濟很快會重啟，加上美國可能加推刺激措施，令通脹預期升溫，推高美債債息之餘，亦引發聯儲局可能較快加息的揣測。聯儲局主席鮑威爾周二(23日)於參議院銀行委員會就半年度貨幣政策報告作證時形容通脹仍疲弱，經濟前景高度不明朗，暗示會維持當前的超寬鬆貨幣政策。

鮑威爾指出，事態發展顯示今年稍後的經濟前景改善，經濟發展的道路仍佷大程度取決於疫情和遏制措施。他續指，勞動市場的改善步伐已放緩，失業率仍在上升，通脹仍然「特別疲弱」，承諾動用所有工具支持經濟，重申維持超低利率直至充分就業和通脹升至2%，並有望一段時間內適度高於此水平。他周三(24日)會轉到眾議院金融服務委員會作證。

不過，利率期貨市場顯示，市場預期聯儲局將於2023年中左右恢復加息25點子，較2月初時預期的2024年初提前。

面對市場揣測聯儲局可能較快加息，高盛預期當局應以漸進的步伐加息。高盛策略員包括Praveen Korapaty表示，聯儲局希望在開始加息前先結束資產購買計劃，意味着最早可行的加息時間是2022年底左右；目前預計2024年會加息50點子，更大的加幅可能是難以維持的。