東方日報B1：滙控全年稅前少賺34%　每手派息$468

滙控周二(23日)中午刊發業績，去年全年列帳基準除稅前盈利按年倒退34.23%至87.77億美元(約684.6億港元)，惟勝市場預期，若單計第四季則按年扭虧為盈。

業績及派息水平超預期下，滙控股價漲幅下午一度擴大至6.45%，惟股價逼近50元大關見獲利回吐，收市報46.7元，升幅收窄至僅0.43%。其美國預託證券(ADR)周二早段報46.21元，較香港收市價低0.49元或1.05%。

不過，今年度的季度股息無望派發，滙控要到公布中期業績才考慮派中期股息。行政總裁祈耀年表示，此為銀行自身決策，董事會已採納一項於日後可持續的派息政策，計劃於2022年起，逐步將目標派息比率設定在列帳基準每股普通股盈利的40至55%之間。

財務總監邵偉信解釋，有關做法可以平衡股東的回報；若然經濟未趨明朗而拖累集團盈利表現，今年度的派息比率或高於指引區間。

對於早年滙控派息比率高達100%，他稱，變相為集團投資有潛力的業務設限，而該集團將不再提供以股代息選擇，而股息將悉數以現金派付，認為股東可以更加容易套現。至於回購股份方面，他指出，長遠而言如無迫切投資機會可供資金進行重新部署，將考慮回購股份，但短期內則不作考慮。

滙控去年多個財務指標符合市場預期，若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，集團去年經調整除稅前盈利按年跌45.14%至121.49億美元；去年純利則按年跌34.69%至38.98億美元。

受到環球利率下行所影響，滙控淨利息收益率為1.32%，按年收窄0.26個百分點，拖累淨利息收益按年下跌約9.46%，至275.78億美元。

新冠肺炎疫情爆發的影響及未來經濟前景或轉弱，集團去年預期信貸損失(ECL)為88.17億美元，按年增加約61億美元或2.19倍。客戶貸款的預期信貸損失準備由2019年底的87億美元，增加至2020年底的145億美元。

若然單計去年第四季，滙控除稅前利潤則為13.85億美元(約108.03億港元)，高於9.37億美元的市場預測中位數，主要是由於2019年第四季一項73億美元(約569.4億港元)的商譽減值不復再現；經調整除稅前利潤為22.1億美元，按年倒退超過50%。

滙控去年中旬重啟3.5萬人的裁員計劃，祈耀年表示，未有就相關數字再作出更新，儘管集團削減營運支出，冀2022年將成本基礎控制於310億美元，甚至有望再縮減多10億美元成本，惟員工數目未見得會再有調整。滙控去年底員工數目約22.6萬人，較2019年底減少約9,200人。

另方面，營運總監莊顯揚周二提到，滙控預期集團的寫字樓面積長遠最終會減少四成，言論反映疫情如何重塑工作生態。

祈耀年表示，滙控將會保留其於英國倫敦金絲雀碼頭的總部，不過，同時其他寫字樓臨近續租時會考慮退租。邵偉信亦指出，這樣削減成本可以為集團帶來機會。

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