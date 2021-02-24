宏利：ESG望獲廣泛接納　可持續投資看俏

踏入牛年，投資市場氣氛熾熱，港股牛氣沖天。經濟前景方面，從疫苗接種分配、全球市場具備充足流動性，以至世界各國推出財政刺激方案，經濟似乎迎來轉捩點。我們最近發表的《環球投資情報(Global Intelligence)》，全面分析「宏觀經濟阻力」會如何對今年全球經濟帶來重大影響，並預計可持續投資市場會見增長，料下半年經濟復甦步伐有望加快。

報告中闡述其中一個重點主題，包括新冠肺炎疫情如何推動亞洲各國向可持續投資邁進一大步。隨着新冠肺炎疫情的發展，世界各國推出史無前例的刺激方案，同時為可持續發展項目納入財政支出方案提供了機會。

在環境、社會及管治(ESG)投資領域中，環球社會債券發行量從2019年的133億美元，飆升至2020年的1,600億美元以上。發行量急增的主要原因是包括主權國家、超國家機構和金融機構的債券發行人，認為發行社會債券有助減輕全球疫症大流行對經濟的影響。

我們相信，ESG投資主題在2021年有望得到廣泛接納，大眾愈來愈關注經濟的可持續性、性別不平等和多元化等問題，迫使各國政府及央行受到額外壓力，面對氣候變化及如何達致低碳環境等議題。

此外，全球面對低利率環境，可持續融資為環境及社會方面的投資項目提供資金，並加速了綠色金融的發展，政府的財政支出方案、貨幣政策以及資產配置上具有重要影響。因此綠色債券近年迅速興起，自2007年推出以來，直到去年9月，在全球發行量已達到一萬億美元(約7.8萬億港元)大關。

亞洲經濟多元化，令可持續投資在地區上及文化上擁有不同差異，因此在作出投資決定前，擁有穩健的當地市場資訊至關重要。我們的投資團隊及ESG研究專家會密切關注當地發展，並發掘與全球投資環境相比下的機遇，透過對當地市場的見解，發掘可持續增長和新興的增長機遇。

宏利投資管理亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管 李錦榮