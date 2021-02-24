王昕媛：利率預期上升　宜避高增長股

根據當前美國的疫苗接種速度，到2021年9月初，美國疫苗接種率達到70%，也就意味着全民免疫(55%是全面免疫)。所以，經濟復甦預期下，我們預期看好「再通脹」邏輯的標的，而且「再通脹」將成為未來一段時間重點交易品種。那麼背後的邏輯是甚麼？首先是實際利率上行(實際利率=名義利率-通脹預期)。

平均通脹目標(AIT)下，通脹預期穩步上升，拉動名義利率抬升，這個是我們過去1年看到的情況。但是現在不同了，第一，期限溢價差距拉大，第二，通脹預期上行的速度快過名義利率，結果導致，遠期實際利率快速拉升，30年期實際利率從負數回升至0以上，10年期實際利率從-1回升至-0.76。

這個對市場有甚麼影響呢？我們過去用DCF模型20至30年估算的企業價值中，分母是利率，以前是負利率，現在利率上升後，導致模型的企業價值下降，給企業股價帶來下行風險。這個也就是為甚麼現在全世界用DCF模型估值的企業，都在跌的背後深層邏輯了。這些股票主要是一些高成長，或者未有穩定盈利的企業，包括B類上市的本港生物科技類企業，現金流不穩定的企業等。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)