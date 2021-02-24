道指倒升15點　金價企1800美元水平

●美匯指數報90.16；港匯跌至7.7539；離岸人民幣(CNH)升至6.4581；美元兌日圓企105.25；歐元報1.2149；英鎊漲至1.4112。金價見1,806美元。油價升逾1%，布油升至64.19美元，紐油處61.21美元。比特幣於4.7萬美元上落。道指期貨受壓。

●美國聯儲局主席鮑威爾出席國會參議院聽證會時表示，美國經濟復甦並不均衡，遠遠還未實現完全復甦，未來的路仍然充滿高度不確定性，但就目前形勢而言，相信經濟前景將在2021年稍晚時候得到改善。

●美國聯邦存款保險公司(FDIC)指出，美國銀行去年盈利錄得1,479億美元，較2019年的紀錄新高急跌36.5%，主要由於因應新冠肺炎疫情，銀行大幅撥備來緩衝潛在損失。

●港股ADR指數全日則偏軟，按比例計算，收報30,556點，跌76點或0.25%。

●即月恒生指數夜期收報30,470點，跌113點，低水163點，成交26,977張。

●紐約4月期金收報每安士1,805.9美元，跌0.1%。

●紐約4月期油收報每桶61.67美元，跌11美仙或0.18%；布蘭特4月期油收報每桶65.37美元，升13美仙或0.2%。

●支付平台Square宣布，斥資約1.7億美元(13.26億港元)購入3,318個比特幣，行政總裁杜斯(Jack Dorsey)認為，買入比特幣是公司「鞏固經濟實力的手段」。

●全球攬炒！南非失業率飆至32.5%，創2008年來新高。