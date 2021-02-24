申萬宏源：疫苗接種分化　有礙全球復甦

發達國家疫苗接種進度分化，英、美一度加速後企穩，歐盟接種進度持續滯後且差距拉大。人口小國以色列接種速度全球領先，接種人口已達1/3。基於接種加速的樂觀假設，實現免疫屏障仍需等到下半年。

我們根據當前已經注射疫苗數量、3種不同的接種速度假設、以及3種不同的實現免疫屏障所需的美國疫苗完全接種率，進行免疫屏障所需時間的情景估算。結果顯示，以當前速度下，美國免疫屏障建立最快需到10月，樂觀假設下最早也在7月。上述估算結果是理想狀態，沒有考慮其他約束。

基於供給、分配、意願三大約束，料年內全球整體免疫較難。其一，疫苗供給約束難解，因為全年產量不足以全球免疫。假設接種率需達到65%至70%(WHO估計比例)才能建立免疫屏障，以當前疫苗產能全球在2021年恐無法完成。

其次，全球疫苗分配極為不均，發展中經濟體陷入疫苗短缺。發達國家愈為本國國民囤積疫苗，發展中國家能夠獲得的疫苗數量就愈少，全球普遍接種完成就需要更多時間，病毒變異、海外輸入交叉感染持續的可能性就愈大，全球獲得免疫屏障的時間就愈被延遲，全球經濟也就愈無法迅速擺脫疫情的影響。

再者，人們對於安全性的擔憂、病毒變異都可能削弱海外接種意願。美歐為盡早接種疫苗，以較快速度批准了新冠疫苗的使用，但這反而可能增加海外民眾對疫苗的不信任，同時現今的疫苗存在一定副作用，疊加變異病毒可能使得疫苗失效，造成接種意願低，减緩了接種速度，使得免疫屏障需要更長時間建立，與快速批復疫苗接種的初衷相悖。而且，財政過度補貼對疫苗接種有「擠出效應」。疫情期間不用工作得到的補貼已經能夠在很大 程度上代替、甚至超過正常工作的薪資收入。如果疫情得到控制，補貼也將隨之退潮，相對低收入群體也將被迫就業去獲取少於補貼的工資，那海外居民中的這一群體很可能理性地選擇不去主動接種疫苗。

疫苗將以漸進的方式緩和疫情。近期以色列等國家開始實行對接種疫苗人群的定向防控放鬆政策，預計這種方式將會更大範圍地推廣到更多發達國家，從而令疫苗對全球經濟的積極作用不是以原先我們預計的「免疫屏障時點突變」形式發展，而是以更為漸進的形式在緩和疫情、推動服務消費改善等方面逐步顯現效果。

疫情的逐步緩和，令服務業逐步恢復成為可能。上半年美國服務業恢復情況或好於我們此前的預期，但如去年第3季服務業出現大幅反彈的可能性也大幅降低，我們更應該預期服務業出現一個漸進式的改善。

工業生產方面，過度補貼是工業生產恢復最大掣肘。12月底通過的「9,000億美元刺激法案」的負面影響已經滯後顯示在1至2月的就業上，預計一季度美國工業生產難以延續1月好於預期的表現。

根據上述疫苗對經濟復甦結構的影響分析，我們將1月底在《脆弱螺旋——全球宏觀展望2021》中對2021年發達經濟體GDP增速的預測從3.2%上調至3.5%；由於服務業可能在上半年即出現漸進式恢復，本次主要對今年上半年的經濟增長預測進行了上修，第3季基本不變，第4季則由於去年第4季實際表現普遍好於預期而有所下調。

我們將發達經濟體今年首季和次季的實際GDP增速預測，上調1.1和1.3個百分點至-1.1%和11.4%。其中，美國分別上調0.8及1.2個百分點，至縮1.0%及增9.8%，歐元區則分別上調1.3和0.9個百分點，至縮0.7%和增13.6%。

從全年來看，美、歐、日、英今年實際GDP增速預測，分別更新為3.5%、4.2%、3.2%、4.2%；全年調整幅度分別為+0.5、-0.1、+0.6、+0.5個百分點。

申萬宏源