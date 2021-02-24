滙豐銅獅重光真係轉運？內銀與大笨象　收息揀邊個？

話時話，大家覺唔覺，滙豐自去年10月中環總行門外一對銅獅重光後，好似否極泰來，股價脫離低谷，由30元水平反覆回升至接近半百大元，至少見番去年3月水平；而長期捧場的股民最重視的股息，如今亦已重新派發。雖然集團尚未復派季息，但表明今年8月會考慮是否派發一次股息，那總算是漸上正軌。

那到底現價的滙豐，是否值博？同是收息，買內銀好定買滙豐好？呢個係唔少股友都想知道的問題。筆者認為，滙豐雖已過最壞時刻，但業務復甦尚未算太樂觀，尤其是今年全球經濟復甦尚未太明朗，加上拜登主政下中美關係尚不無變數，滙豐的身份仍然是「裏外不是人」，地緣政治有咩風吹草動難免當災。再講，滙豐的全球化定位，有需要因應全球產業供應鏈改變及數碼化大趨勢來一次大改革，甚或應研究遷冊回港、分拆亞洲或大中華區業務，否則資產價格體現將繼續受到限制。

至於內銀，不少息率比滙豐吸引，而風險因素較單一，就係中國市場風險，但另一角度看，內銀的風險因素是相對可控的，加上具有人民幣資產概念。故整體上若論收息和穩陣，幾大內銀股應該仍勝滙豐，除非滙豐真係下決心進行大重組，才有望引發大型重估潮。

東網產經專欄作者 帥哥