陳樂怡：舊經濟股受捧　有咩股好揀？

環球疫情緩和，疫苗接種加快，增強投資者對經濟復甦的信心。加上，長債息率高企，不利高估值溢價的增長股表現，觸發資金轉流向周期股。預期傳統經濟股維持表現優於大市，但新經濟股疲軟的情況下，恒指31,000點料仍見阻力。策略上，除了跟進低估值舊經濟股外，可再生能源、電動車長線前景亮麗，獲國策支持。若股價回調至吸引水平，建議伺機收集長線具增長潛力的主題。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)