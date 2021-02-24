陳樂怡：舊經濟股受捧 有咩股好揀？
2021年02月24日 08:15
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在舊經濟股帶領下，港股周二高見30,948點，尾市升幅收窄至312點報30,632點。國指升15點至11,909點。科指跌113點至9,863點。大市成交額為2,675億元。新地(00016)及新世界(00017)升5.1至5.2%。
環球經濟復甦，貸款需求回升，壞帳風險紓緩。美國十年期國債收益率創一年高位，利好銀行股。由於分析員對銀行股業績的預期偏向保守，業績落差的機會不太大。滙盛控股(00005)重新派股息15美仙，優於市場預期。但由於股價短期累升不少，股價進一步上升空間視乎公司在成本控制及重返亞洲的執行情況。相反，短線建議投資者關注走勢相對落後的中銀香港(02388)，港股大市成交暢旺，新股市場氣氛活躍，利好公司非利息收入。長遠而言，公司將會受惠於跨境理財通及人民幣國際化。
市場預期，美國本周即將通過1.9萬億美元的財政刺激方案，龐大的紓困方案加上直接向民眾派錢，料可振興美國經濟。長債息率上升，反映市場對經濟復甦的預期升溫。連帶美匯走低，商品市場大幅上漲，其中銅價突破每噸9,000美元，為9年來首次。工業活動回暖，將會增強對銅的需求。長遠而言，可再生能源如光伏、風電設備，以及電動車對銅的需求加大。建議候回調收集商品股龍頭江西銅(00358)、電動車電池原料洛鉬(03993)。
環球疫情緩和，疫苗接種加快，增強投資者對經濟復甦的信心。加上，長債息率高企，不利高估值溢價的增長股表現，觸發資金轉流向周期股。預期傳統經濟股維持表現優於大市，但新經濟股疲軟的情況下，恒指31,000點料仍見阻力。策略上，除了跟進低估值舊經濟股外，可再生能源、電動車長線前景亮麗，獲國策支持。若股價回調至吸引水平，建議伺機收集長線具增長潛力的主題。
個股推介方面，可留意平安保險(02318)。資金最近從高估值溢價的新經濟股，流向傳統股。此外，中國貨幣政策逐步恢復正常，長期國債收益率偏穩，國內保險股將受益。其中，在2020年下降之後，預料平保的保費和新業務價值2021年將回升。儘管平安管理層表示反彈可能不會呈V形，但投資者對其長期前景仍抱樂觀態度，因為其內部改革的好處將在未來幾年逐步顯現。建議投資者買入，目標價106港元，止蝕價88港元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)