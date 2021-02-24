陳錦興：內地幣策趨緊 大行淨息差勢擴闊
2021年02月24日 08:30
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人民銀行踏入牛年後持續收水，繼首周收回3,400億元人民幣流動性後，周一又淨回籠400億元人民幣，2月份一年期貸款市場報價利率(LPR)連續第10個月持平。人行的行動在某程度上反映貨幣政策減少寬鬆的方向，預期有助大型銀行淨息差擴闊，當中龍頭大行工商銀行(01398)股價可挑戰去年中的高位。
去年人民幣兌美元升值一成，反映內地經濟強韌，結構更合理及增長具質素，估計人民幣續有升值空間。基本上，內銀股價並無反映出人民幣的強勢，只在不斷消化讓利的影響及對資產質素的疑慮。然而，內地經濟已企穩，貨幣政策更是從寬鬆轉向中性，有利保持息差，支持其估值修復。
工行今年第三季及首3季盈利跌幅收窄，主要由於經濟前景改善致撥備增速放緩，受惠投資收入增速提升，第三季收入及撥備前盈利亦分別按年增長3.9%及4.7%。值得注意的是，工行近年相當重視金融科技發展，運用科技賦能零售、企業、政府及同業4大金融服務領域，提升競爭力。
市場已消化早前對內銀的負面消息，如房貸集中管理制度等，資金看來已準備內銀重估潮，招行(03968)破頂是一個訊號，而工行有望大追落後，現價市帳率約0.61倍，6倍市盈率，估值吸引，建議於5.2元吸納，目標價睇6元，止蝕位可定於4.8元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興（作者為註冊持牌人）